نوير خارج المانشافت وتراب بديلاً

ووجه يواخيم لوف مدرب أبطال العالم الدعوة لحارس باريس سان جيرمان الفرنسي، كيفن تراب ليكون بديلاً لحارس بايرن ميونيخ المصاب في ربلة الساق (عضلة السمانة).

وقرر نوير، قائد المنتخب، البقاء في ميونخ للعلاج من إصابته.

ويضم المنتخب الألماني بالفعل حارسي المرمى مارك-أندري تير شتيغن (برشلونة الإسباني) وبيرند لينو (باير ليفركوزن).

ويلتقي المنتخب الألماني نظيره الإنكليزي وديا في دورتموند بعد غد الأربعاء ثم يسافر إلى باكو لمواجهة منتخب أذربيجان يوم الأحد المقبل ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 .