تصفيات كأس العالم
Reuters

نقل مواجهة السعودية واليابان إلى ملعب الجوهرة المشعة

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قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة المنتخب السعودي الأول مع ضيفه الياباني إلى ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، بدلاً من ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

ويلتقي الأخضر مع نظيره الياباني، يوم 5 أيلول/سبتمبر المقبل، في إطار الجولة العاشرة والنهائية بتصفيات كأس العالم 2018.

يذكر أن المنتخب السعودي يتصدر المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف أمام المنتخب الياباني.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين المنتخبين، في إطار الجولة الخامسة بالتصفيات انتهت بفوز الساموراي على الأخضر بهدفين مقابل هدف.

 
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