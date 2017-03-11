مونديال 2018: فان مارفيك يعلن تشكيلة السعودية

وتحلّ السعودية ضيفة على تايلاند في 23 آذار/مارس الحالي، قبل أن تستضيف العراق في 28 منه.

وتتصدر السعودية المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وخسارة بفارق الأهداف أمام اليابان، ونقطة واحدة أمام أستراليا والإمارات، في حين يحتل العراق المركز الخامس برصيد 3 نقاط، وتايلاند المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويتأهل أول وثاني كل من المجموعتين الآسيويتين في الدور الحاسم إلى نهائيات كأس العالم، ويلعب صاحبا المركز الثالث ملحقاً آسيوياً على أن يقابل المتأهل منه في ملحق آخر رابع ترتيب منطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).



وفيما يلي قائمة اللاعبين المدعوّين:

لحراسة المرمى: وليد عبدالله وياسر المسيليم وعبدالله المعيوف.

للدفاع: ياسر الشهراني ومحمد البريك وحسن معاذ وعمر هوساوي وأسامة هوساوي ومعتز هوساوي ومحمد آل فتيل وعبدالله الحافظ ومنصور الحربي وحسن كادش.

للوسط: عبد الملك الخيبري وسلمان الفرج وعبد المجيد الرويلي وعبدالله عطيف وتيسير الجاسم ويحيى الشهري وفهد المولد ونواف العابد وسلمان المؤشر وعبد الفتاح عسيري.

للهجوم: ناصر الشمراني ومحمد السهلاوي ونايف هزازي.