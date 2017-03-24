مونديال 2018: بلجيكا أمام امتحان اليونان ورحلة سهلة لفرنسا

وتقام السبت 9 مباريات في المجموعات الأولى والثانية والثامنة، أبرزها بين بلجيكا واليونان، البرتغال والمجر، وبلغاريا وهولندا.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة صاحب المركز الأول في كل من المجموعات التسع، فيما يلعب أفضل ثمانية منتخبات حلت في المركز الثاني الملحق الفاصل الذي يتأهل عنه أربعة منتخبات ليصبح المجموع العام 13 منتخباً من القارة الأوروبية إضافة إلى روسيا المضيفة.

في المجموعة الثامنة، تحلّق بلجيكا في الصدارة بـ 12 نقطة مع مدربها الجديد الإسباني روبرتو مارتينيز ومساعده الفرنسي تييري هنري، حيث حقق "الشياطين الحمر" 4 انتصارات ساحقة على قبرص 3-صفر والبوسنة والهرسك 4-صفر وجبل طارق 6-صفر وإستونيا 8-1.

لكن مباراتها مع اليونان قد تكون مختلفة، إذ تحتل الأخيرة وصافة المجموعة بفارق نقطتين عنها، وذلك بعد تعادلها بشق النفس في مباراتها الأخيرة أمام ضيفتها البوسنة والهرسك 1-1، عندما احتاجت إلى هدف في الوقت القاتل من جورجيوس تسافيلاس لتنتزع نقطة المباراة.

وتعوّل بلجيكا على هدّافها روميلو لوكاكو، لكنها ستفتقد خدمات نجم تشيلسي الإنكليزي إدين هازار.

وتبحث البوسنة والهرسك عن الاستفادة من خسارة يونانية، للإنقضاض على الوصافة عندما تستقبل جبل طارق المتواضع الذي مني بأربع خسارات، علماً بأنها تتخلف عن اليونان بثلاث نقاط.

وفي مباراة هامشية، تستقبل قبرص (3 نقاط) إستوينا (3 نقاط).

ديشان يستدعي الشبان

تنتقل فرنسا المتصدرة ووصيفة كأس أوروبا الأخيرة على أرضها، في مهمة سهلة على أرض لوكسمبورغ ضمن المجموعة الأولى، فيما تحلّ هولندا الوصيفة على بلغاريا الرابعة في موقعة لافتة.

وتتصدر فرنسا الترتيب بعشر نقاط، مقابل 7 لكل من هولندا والسويد التي تستقبل بيلاروسيا الخامسة والتي لم تحقق أي فوز حتى الآن، فيما أحرزت لوكسمبورغ نقطة يتيمة حتى الآن من مبارياتها الخمس.

واستدعى مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان مجموعة من الشبان، بينهم لاعبا موناكو كيليان مبابي (18 عاماً) وبنجامان مندي وجناح مرسيليا فلوريان توفان ولاعب وسط ليون كورنتان توليسو للمرة الأولى إلى تشكيلة المنتخب.

وبعد مواجهة لوكسبمورغ، تستضيف فرنسا الثلاثاء المقبل إسبانيا في لقاء ودي على ملعب "ستاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني الباريسية.

وقال ديشان تعليقاً على خياراته لاسيما استدعاء مبابي مهاجم موناكو المتألق: "فتحت الباب أكثر أمام اللاعبين الشباب، وقد يتساءل الجميع هل هي اللحظة المناسبة؟ لدي الرغبة في أن أراه ضمن المجموعة نظراً لما قدمه وبما يملك من شخصية المهاجم ومؤهلات خاصة".

عن استبعاد ألكسندر لاكازيت هدّاف ليون والدوري الموسم الماضي، أوضح ديشان: "لدي خيارات يجب أن أقوم بها، إنه أحد اللاعبين الذين يجب أن يكونوا ضمن التشكيلة، لقد اخترت كيليان لأني أرغب في ذلك. أليكس يسجل دائماً لكنّ استبعاده كان من الخيارات الصعبة".

عن مواجهة لوكسمبورغ، قال ديشان: "صحيح أنّ لوكسمبورغ لم تحقق سوى نقطة وحيدة حتى الآن، لكنها سجلت بعض الأهداف وكانت لا تخسر في الغالب سوى في الفترة الأخيرة من مبارياتها".

وأردف: "إنهم جيّدون تكتيكياً ويلعبون نحو الأمام بأسلوب مباشر لكن ليس فوضوياً. وفي هذا المستوى، لا توجد منتخبات صغيرة".

وتبحث البرتغال بطلة أوروبا عن مواصلة نتائجها الجيدة وتحقيق فوزها الرابع على التوالي، عندما تصطدم بضيفتها المجر ثالثة الترتيب، فيما تستقبل سويسرا المتصدرة لاتفيا وصيفة القاع.

وحقق زملاء كريستيانو رونالدو بداية متواضعة عندما خسروا أمام سويسرا صفر-2، بيد أنهم عوّضوا لاحقاً وتخطوا أندورا وجزر فارو المتواضعتين 6-صفر ثم لاتفيا 4-1.

وعلّق مدرب البرتغال فرناندو سانتوس على مواجهة المنتخبين في كاس أوروبا الأخيرة عندما تعادلا 3-3: "أتوقع أن تلعب المجر تماماً كما فعلت في تلك المباراة. لا أعتقد أنهم سيلعبون هنا من أجل نقطة واحدة. أترقب فريقاً يريد الاحتفاظ بالكرة ويدافع جيداً".

وفي مباراة ثانية، تبحث سويسرا عن مواصلة بدايتها الرائعة، وتحقيق فوزها الخامس على التوالي.

وقال مدربها فلاديمير بيتكوفيتش: "انتهى السبات الشتوي، يجب تحقيق النقاط الثلاث، لأننا نرغب في أن نُبقي مصيرنا بين أيدينا".

وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة عينها، تستقبل أندورا متذيلة الترتيب نظيرتها جزر فارو الرابعة.