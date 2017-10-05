مواجهات حاسمة في التصفيات الأوروبية لمونديال 2018

وتتصدر إسبانيا بطلة العالم 2010 ترتيب المجموعة السابعة برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام غريمتها إيطاليا.

وتلعب إيطاليا مع مقدونيا في تورينو.

ويمكن لإسبانيا أن تتأهل أيضاً حتى في حال تعادلها وتعثر إيطاليا أمام مقدونيا بالتعادل أو الخسارة.

وضمنت سبعة منتخبات تأهلها من التصفيات حتى الآن هي بلجيكا والسعودية وإيران وكوريا الجنوبية واليابان والبرازيل والمكسيك، التي انضمت إلى روسيا المضيفة.

بيكيه واستفتاء كتالونيا

أحدث استفتناء كتالونيا شرخاً كبيراً في صفوف المنتخب الإسباني، خاصة بعد أن أعلن قطب دفاع برشلونة جيرار بيكيه دعمه لحق الإقليم في تقرير مصيره.

وساهم بيكيه بإحراز منتخب إسبانيا لقبي كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012، لكنه ألمح إلى الاعتزال دولياً في حال وجد مدرب المنتخب جوليان لوبيتيغي أو الاتحاد الإسباني أن مواقفه السياسية تتعارض مع دوره الرياضي.

لكن بيكيه جدد الأربعاء أمله في الاستمرار مع المنتخب، داعياً إلى الحوار لحل أزمة إقليم كتالونيا، بعد معارضة الحكومة المركزية في إسبانيا للاستفتاء.

ويغيب عن منتخب إسبانيا ثلاثة لاعبين بارزين هم أندريس إنييستا وألفارو موراتا وداني كارفاخال، واستدعى لوبيتيغي جوناثان فييرا واريتز ادوريز والفارو اودريوزولا بدلا منهم.

وتتمسك إيطاليا المتوجة بطلة للعالم أربع مرات آخرها عام 2006 بأمل نيل البطاقة المباشرة إلى النهائيات، لكنها ستخوض على الأرجح الملحق الشهر المقبل للمرة الأولى منذ 1997، عندما تمكنت من حجز بطاقتها للمشاركة في مونديال فرنسا 1998.

ويعاني مدرب إيطاليا جانبييرو فينتورا من بعض الغيابات أيضاً بعد أن انضم المهاجم أندريا بيلوتي إلى ماركو فيراتي ولورنتسو بيليغريني ودانييلي دي روسي في قائمة المصابين.

صربيا أقرب للتأهل

ستكون صربيا أقرب لحجز البطاقة المباشرة للمجموعة الرابعة إذ تتصدر برصيد 18 نقطة بفارق أربع نقاط أمام ويلز الثانية، و5 نقاط أمام أيرلندا الثالثة.

وتحل صربيا ضيفة على النمسا الرابعة بتسع نقاط، وويلز ضيفة على جورجيا المتواضعة التي جمعت خمس نقاط فقط حتى الآن، وتلعب أيرلندا مع مولدافيا الأخيرة بنقطتين.

وستحسم صربيا تأهلها في حال فوزها، لتترك ويلز وأيرلندا في السباق على خوض الملحق.

وتلقى منتخب ويلز ضربة موجعة بإصابة نجمه غاريث بايل في مباراة فريقه ريال مدريد الإسباني قبل نحو عشرة أيام في ربلة الساق، وغيابه عن الجولتين الأخيرتين من التصفيات.

وتبقى الاحتمالات مفتوحة في المجموعة التاسعة حيث تلتقي كرواتيا مع فنلندا، وكوسوفو مع أوكرانيا، وتركيا مع أيسلندا.

وتتصدر كرواتيا برصيد 16 نقطة، بفارق الأهداف أمام ايسلندا، وتأتي تركيا ثالثة ولها 14 نقطة، وتتقدم بفارق الأهداف أيضاً على اوكرانيا، مقابل 7 نقاط لفنلندا، ونقطة واحدة لكوسوفو.