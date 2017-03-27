من سيخلف بليند في تدريب هولندا؟

وأسند الاتحاد الهولندي للعبة مهم تدريب الفريق بشكل مؤقت إلى فريد جريم المدرب المساعد لبليند والمدير الفني لمنتخب الشباب (تحت 21 عاما) حيث يتولى الإشراف على الفريق خلال المباراة الودية المقررة غدا الثلاثاء أمام ضيفه الإيطالي في أمستردام.

وأقيل بليند من تدريب الفريق أمس الأحد بعد 20 شهرا من توليه المسؤولية وذلك بسبب الهزيمة صفر-2 أمام نظيره البلغاري يوم السبت الماضي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

والتقى جان بول ديكوسو مدير الاتحاد الهولندي للعبة وهانز فان بروكلين المدير الفني للاتحاد بالمدرب بليند أمس الأحد لدى عودته من صوفيا.

وقال ديكوسو : "نحترم ما قدمه داني لنا وللفريق خلال مسيرته كمدير فني للمنتخب الهولندي... ولكن ، لأن لنتائج لسوء الحظ كانت مخيبة للآمال، وصعوبة موقفنا الآن في التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا ، نشعر بأنه يجب أن يترك المنصب".

وثار الجدل في وسائل الإعلام الهولندية ليوم الاثنين حول هوية المدرب الذي سيخلف بليند في تدريب الفريق.

وتدور الترشيحات بين لويس فان غال وفرانك دي بوير ورونالد كومان والألماني يورغن كلينسمان إضافة لمجموعة أخرى من المرشحين.

وتحت قيادة فان غال، أنهى المنتخب الهولندي مشاركته في بطولة كأس العالم 2014 باحتلال المركز الثالث ولكن مستوى نتائج الفريق تراجع بعدها بشكل واضح.

وتولى غوس هيدنيك المسؤولية بعدها لتكون الفترة الثانية له في قيادة الفريق لكنه ترك المهمة في حزيران/يونيو 2015 ليحل مكانه بليند الذي لم يستطع إنقاذ مسيرة الفريق في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016) بفرنسا.

ويواجه المنتخب الهولندي، الفائز بلقب يورو 1988، حاليا خطر الغياب عن البطولة الكبيرة الثانية على التوالي للمرة الأولى منذ 1986 حيث أصبح مهددا بالغياب عن مونديال 2018 في روسيا.