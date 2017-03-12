منتخب المجر يستدعي لاعباً برازيلياً

وحصل فينيسيوس، الذي يلعب في صفوف فيداوتون بطل المجر في آخر ست سنوات، على الجنسية المجرية يوم الجمعة وانضم إلى تشكيلة المدرب بيرند شتورك المكونة من 27 لاعباً من أجل المباراة المقررة في لشبونة ضمن المجموعة الثانية.

لكن لم يكن هناك مكان لمهاجم شيكاغو فاير نيمانيا نيكوليتش مع استعداد المجر لمواجهة البرتغال لأول مرة منذ تعادلهما 3-3 في دور المجموعات لبطولة أوروبا 2016 في حزيران/يونيو.

وتحتل المجر المركز الثالث في المجموعة الثانية بسبع نقاط من أربع مباريات بفارق نقطتين وراء البرتغال صاحبة المركز الثاني وخمس خلف سويسرا المتصدرة التي فازت بجميع مبارياتها.

وأعلن الاتحاد المجري لكرة القدم أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية ضد روسيا مستضيفة كأس العالم 2018 في الخامس من حزيران/يونيو في بودابست.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: دينيش ديبوس (فرنسفاروش) بيتر غولاتشي (لايبزيغ) آدم كوفاتشيك (فيداتون) بالاش مغياري (غرويتر فورت).

الدفاع: برناباش بيشه (لوهافر) إندريه بوتكا (فرنسفاروش) أتيلا فيولا (فيداوتون) سيلفستر هانغا (فاشاش) تاماش كادر (دينامو كييف) ديفيد كالنوكي-كيش (أويبشت) ميهاي كورهوت (هابويل بئر السبع) آدم لانغ (ديجون) آدم بينتر (جرويتر فورت) باولو فينيسيوس (فيداتون).

وسط الميدان: زولتان غيرا (فرنسفاروش) ديفيد هولمان (ديبرتسن) زويت كالمار (بروندبي) لاسلو كلاينهايسلر (فرنسفاروش) جيرجو لوفرينتشيتش (فرنسفاروش) آدم ناجي (بولونيا) رولاند سالاي (باليرمو).

الهجوم: بالاش غوجاك (الوحدة الإماراتي) آدم غورتشو (شتيتشين) مارتون إيبل (هونفيد) كريستيان نيميت (الغرافة القطري) تاماش بريشكين (سلوفان براتيسلافا) آدم سالاي (هوفنهايم).