منتخب الإكوادور يتمسك بمدربه حتى نهاية تصفيات المونديال

وأوضح فياسيس أنه بعد اجتماع مطول أمس لمجلس إدارة الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، اتخذ قراراً بأن هذا التوقيت ليس مناسبا لإجراء تغييرات.

وقال: "لقد قدم لنا (غوستافو كوينتيروس) بعض الإيضاحات، التي تم قبولها، لقد تقرر استمرار الجهاز الفني".

وأشار فياسيس إلى أن كوينتيروس قدم تقريرا عن عمله في الفترة الماضية أوضح فيه الموقف الراهن للمنتخب الإكوادوري، الذي خسر مباراتيه الأخيرتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 أمام منتخبي باراغواي وكولومبيا.

ويمتد عقد كوينتيروس مع الإكوادور حتى نهاية العام الجاري، كما هو الحال بالنسبة لباقي أعضاء جهازه الفني.

ويتبقى للإكوادور، التي تحتل المركز السادس في تصفيات المونديال، أربع مواجهات من العيار الثقيل أمام كل من البرازيل وتشيلي وبيرو والأرجنتين.