منتخب إسبانيا يعتمد على ستة لاعبين من ريال مدريد

كما استدعى المدرب خولين لوبيتيغي حارس أتلتيك بلباو الشاب كيبا، لتدعيم المنتخب الذي يتصدر مجموعته أمام إيطاليا.

وكان كيبا (22 عاماً) استدعي في آذار/مارس بعد إصابة بيبي رينا، بيد أنه لم يحمل ألوان بلاده حتى الآن.

وفرض أسنسيو (21 عاماً) الذي خاض مباراتين دوليتين، نفسه ضمن المواهب الصاعدة في النادي الملكي هذا الموسم في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا الذي يخوض ريال حامل اللقب الموسم الماضي، مباراته النهائية أمام يوفنتوس الإيطالي في 3 حزيران/يونيو.

كما استدعي أسنسيو إلى تشكيلة منتخب تحت 21 سنة لخوض كأس أوروبا في بولندا بين 16 و30 حزيران/يونيو.

وتستضيف إسبانيا كولومبيا ودياً في 7 حزيران/يونيو في مورسيا، حيث يستبعد مشاركة لاعبي ريال الذين يخوضون نهائي دوري الأبطال، وينتقل المنتخب إلى مقدونيا في 11 حزيران/يونيو في مباراة سهلة نسبياً، قبل مواجهة القمة مع إيطاليا في مدريد في 2 أيلول/سبتمبر.

في ما يلي التشكيلة:

- حراسة المرمى: بيبي رينا (نابولي الايطالي)، دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الانكليزي)، كيبا (أتلتيك بلباو)

- الدفاع: سيرخيو راموس وناتشو وداني كارباخال (ريال مدريد)، وسيزار أسبيليكويتا (تشيلسي الإنكليزي)، ناتشو مونريال (أرسنال الإنكليزي)، جيرار بيكيه وجوردي ألبا (برشلونة).

الوسط: سيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو وأندريس إينيستا (برشلونة)، كوكي (أتلتيكو مدريد)، إيسكو (ريال مدريد)، تياغو ألكانتارا (بايرن ميونيخ الألماني)، دافيد سيلفا (مانشستر سيتي الإنكليزي)، أسيير يارامندي (ريال سوسييداد)

- الهجوم: ماركو أسنسيو وألفارو موراتا (ريال مدريد)، فيتولو (إشبيلية)، دييغو كوستا وبيدرو رودريغيز (تشيلسي الإنكليزي)، إياغو أسباس (سلتا فيغو)، جيرار ديلوفيو (ميلان الايطالي).