منتخب أميركا يخسر جهود أحد أهم لاعبيه لمباراتين

وتعرض جونسون للإصابة يوم الخميس عندما شارك مع فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في مباراة العودة لدور 16 في الدوري الأوروبي.

وانضم غراهام زوسي لاعب كانساس سيتي إلى تشكيلة المنتخب الأميركي المكونة من 24 لاعباً بديلاً لجونسون الذي سبق له تمثيل بلاده في 54 مباراة دولية.

وستلتقي الولايات المتحدة على أرضها في سان هوزيه بكاليفورنيا يوم الجمعة المقبل مع هندوراس ثم تلعب خارج أرضها في مواجهة بنما بعد ذلك بأربعة أيام.

وخسرت الولايات المتحدة أول مباراتين بالتصفيات وحالياً تتذيل ترتيب المجموعة.