الدوري الإنكليزي الممتاز
تصفيات كأس العالم
AFP

معلول: مباراة تونس وغينيا ستفتح علينا أبوب التأهل

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يرى نبيل معلول مدرب تونس أن مباراة فريقه ضد غينيا يوم السبت المقبل ستفتح أبواب التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا العام القادم.

ويحل منتخب تونس ضيفا على غينيا في الجولة قبل الأخيرة  بالتصفيات الافريقية حيث يمكن أن يحسم تأهله في حال فوزه واخفاق الكونغو الديمقراطية في الفوز خارج ملعبها على ليبيا.  

وتتصدر تونس المجموعة الأولى بعشر نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الكونغو الديمقراطية. ولدى كل من غينيا وليبيا ثلاث نقاط.  

وقال معلول للصحفيين "خضنا مباريات المرحلة الأخيرة من التصفيات بجدية. لا يمكن الحديث عن نتيجة مهمة إلا إذا تبعتها نتيجة جيدة".  

وأضاف معلول الذي يسعى لإعادة تونس إلى كأس العالم لأول مرة منذ 2006 "مباراة غينيا ستفتح أمامنا أبواب التأهل على مصراعيه".  

وتابع "تحقيق نتيجة إيجابية سيجعلنا ننظر للمستقبل بتفاؤل.. يمتلك اللاعبون رغبة كبيرة في العودة بالنقاط الثلاث. صحيح شارك المنتخب في كأس العالم أربع مرات لكن جيلاً بأكمله لم تسنح له فرصة متابعته في النهائيات. هذه فرصة اللاعبين لتحقيق الحلم".  

وشاركت تونس في كأس العالم في 1978 و1998 و2002 و2006.
 

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