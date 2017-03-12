مرسوم ترامب يُبعد ميرام عن أسود الرافدين

أدى الحذر من مفاعيل مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الهجرة، إلى امتناع اللاعب جاستن ميرام عن الالتحاق بالمنتخب العراقي لكرة القدم في مباراتيه ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال 2018 في روسيا، والتي تقام إحداهما في إيران.

وأفاد مدرب المنتخب العراقي راضي شنيشل وكالة فرانس برس، أن ميرام الذي يلعب في صفوف نادي كولومبوس كرو الأميركي، اعتذر عن الالتحاق بالمنتخب "بسبب تخوفه من إجراءات محتملة قد يواجهها في المطارات الأميركية بعد عودته إلى الولايات المتحدة عقب المباراة مع استراليا في طهران لكونه قادما من الأراضي الإيرانية".

ويعول شنيشل بشكل كبير على ميرام (28 عاما)، وهو أميركي من أصل عراقي، في المباريات المهمة. ويخوض المنتخب العراقي مبارتين مع استراليا في 23 آذار/مارس في طهران بسبب الحظر المفروض على اقامة المباريات الدولية الرسمية في العراق بسبب أوضاعه الامنية، قبل ان يحل ضيفا على المنتخب السعودي في جدة في 28 من الشهر نفسه.

وقال شنيشل "ميرام لاعب مهم جدا إلا أننا نقدر ونراعي ظروفه الشخصية. لقد اتصلت به وحاولت إقناعه لكنه اعتذر، واحترم رأيه، واعتقد بأنه سيغيب عن كل مباريات المرحلة الثانية من التصفيات التي سنخوض فيها ثلاث مباريات في طهران".

ووقع ترامب في السادس من آذار/مارس مرسوماً جديداً يمنع لمدة 90 يوماً مواطني ست دول اسلامية بينها إيران من دخول الولايات المتحدة، وهو صيغة معدلة لمرسوم أول مثير للجدل أصدره في كانون الثاني/يناير كان يشمل سبع دول.

وتتصدر السعودية ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، وتتقدمن بفارق الاهداف على اليابان، بينما تحتل استراليا المركز الثالث (9 نقاط) بفارق الاهداف ايضا امام الامارات، ويأتي العراق في المركز الخامس (3 نقاط) اما تايلاند الاخيرة (نقطة واحدة).