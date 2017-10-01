مدرب تشيلي يستعين بخدمات المهاجم المخضرم بينيا

ولعب مهاجم يونيفرسيداد دي تشيلي 45 مباراة مع المنتخب لكنه لم ينضم منذ أكثر من عام واحد.

لكن بينيا سجل خمسة أهداف في آخر أربع مباريات ليحصل على فرصة العودة لتشكيلة بلاده حيث يعيد بيتزي ترتيب فريقه في محاولة للتأهل لنهائيات كأس العالم في العام المقبل.

وتعاني تشيلي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم القادمة في روسيا، إذ تحتل المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية علماً بأن المنتخبات صاحبة المراكز الأربعة الأولى ستتأهل إلى النهائيات مباشرة في حزيران/يونيو.

ويلعب صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية ضد نيوزيلندا على بطاقة إضافية للظهور في كأس العالم.

وتفصل أربع نقاط بين أوروغواي صاحبة المركز الثاني وتشيلي.

وتلعب تشيلي ضد الإكوادور في الخامس من الشهر الحالي قبل أن تخرج لمواجهة البرازيل في المباراة الأخيرة بعد ذلك بخمسة أيام.



