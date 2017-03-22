مدرب السعودية يصف مواجهة تايلاند بـ"التاريخية"

وأشار إلى أنّ السفر المبكر جاء بهدف الاستعداد بأفضل طريقة قبل المباراة من مختلف الجوانب.

ويحل المنتخب السعودي ضيفاً على نظيره التايلاندي غداً ضمن الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال فان مارفيك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء تمهيداً لمباراة الغد: "تواجدنا في تايلاند مبكراً، قبل ستة أيام من موعد المواجهة المرتقبة، يشير إلى استعدادنا القوي لهذه المواجهة التي تعد واحدة من أهم المباريات في تاريخ المنتخب السعودي، لذلك نحن على أتم استعداد لها من جميع الجوانب".

وعن الغيابات التي يواجهها المنتخب السعودي، قال فان مارفيك: "كنا على علم مسبق بالغيابات المحتملة، لذلك عملنا على تجهيز البدائل المناسبة،

فلدينا عدد من البدلاء القادرين على تحمل المسؤولية وأداء المهمة".

وعن ما إذا كانت الأجواء الرطبة ستؤثر على أداء المنتخب السعودي في بانكوك، قال المدرب: "من أجل ذلك أيضاً تواجدنا هنا مبكراً منذ ستة أيام،

وهذا وقت كاف للتأقلم، فالإعداد لمثل هذه المواجهة يشمل جوانب كثيرة، ليست فنية فقط وإنما تتعلق أيضا بالتكيف مع الأجواء".

وعن فوز المنتخب السعودي على أرضه أمام نظيره التايلاندي 1-0، وتأثير النتيجة على لقاء الغد، قال فان مارفيك: "مباراة الغد ستكون قوية

للغاية لذلك عملنا على تحليل المنتخب التايلاندي وتجهيز المنتخب من جميع الجوانب، فيجب علينا عدم الاستهانة بالمنتخب التايلاندي الذي حقق تعادلاً أمام منتخب أستراليا.

لدى سؤاله عن إمكانية تعرض لاعبيه لضغوط إضافية إثر وصفه مباراة الغد بالتاريخية، قال المدرب: "هذا صحيح، ولكن بدون الضغوط لن تستطيع أن تنافس وتقدم المستويات التي تؤهلك للعب في كأس العالم، فيجب على اللاعب أن يحسن التعامل مع الضغوط. تحدثت مع اللاعبين بهذا الشأن، وهم يدركون أهمية هذه المواجهة وقادرون على التعامل مع هذه المرحلة".

من جانبه، وصف لاعب خط وسط المنتخب السعودي تيسير الجاسم مواجهة منتخب تايلاند بالصعبة، وقال خلال المؤتمر: "هي مواجهة صعبة أمام منتخب متطور وندرك نحن اللاعبون أنّ هذه المواجهة فرصة كي نتقدم ونعزّز صدارتنا للمجموعة".

وأضاف: "سنكون على قدر المسؤولية، فهذه المواجهة ستساهم في تقدّمنا خطوة جيدة إلى الأمام".

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام نظيره الياباني ويليهما منتخبا أستراليا والإمارات برصيد تسع نقاط لكل منهما بينما يحتل منتخبا العراق وتايلاند المركزين الخامس والسادس برصيد ثلاث نقاط ونقطة واحدة، على الترتيب.