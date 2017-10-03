مدرب إسبانيا يدافع عن بيكيه ضد هتافات الجماهير

وقال لوبيتغي اليوم الثلاثاء خلال حدث دعائي على هامش مباراتي إسبانيا في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال: "الرياضة ترسخ الاتحاد وتحقق أشياء مهمة، نمر بأسبوع مهم للغاية".

وفي ظل التوتر الكبير الذي تعيشه إسبانيا حالياً بسبب الاستفتاء الذي أجري مؤخراً حول استقلال إقليم كتالونيا، تلقى بيكيه وابل من صافرات الاستهجان من قبل مجموعة من الجماهير أمس الاثنين خلال الحصة التدريبية الأولى للمنتخب الإسباني هذا الأسبوع.

"بيكيه أيها النذل ارحل عن المنتخب"، "إسبانيا هي أمتك"، كانت هذه بعض الهتافات التي رددتها الجماهير ضد اللاعب الكتالوني، مدافع برشلونة، أثناء التدريبات.

وعلى غرار ما قام به لوبيتيغي، تحدث اليوم أيضاً بعض اللاعبين في المنتخب الإسباني عن مشكلة بيكيه واستقلال كتالونيا مؤكدين على مساندتهم الكاملة لمدافع برشلونة.