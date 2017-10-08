مباراة مصر والكونغو تنتهي سلبية في الشوط الأول

أفضل اللاعبين في مباراة مصر والكونغو في الشوط الأول كان محمد صلاح ودون منازع حيث ظهرت الخطورة كلما لمس الكرة فكان يخترق او يمرر كما يشاء دون ان يجد من يعاونه على نفس المستوى.

ويحسب أيضاً لمنتخب الساجدين أداء احمد حجازي الدفاعي الذي وقف سدا منيعا في وجه الهجوم الكونغولي المضاد وقد بدا مميزا بقطع الكرات والتمركز والتوقيت الصحيحين.

وفي ظل التكتل الدفاعي للفريق الزائر الذي نجح بفرض شخصيته التكتيكية في الشوط الأول يجب على لاعبي مصر في الشق الهجومي ان يرفعوا من وتيرة السرعة في الاستلام والتسليم حيث بدا ان لاعبي الكونغو يرتكبون الأخطاء بكثرة حين ترتفع وتيرة المباراة.

ولم يتم اختبار العملاق عصام الحضري بأي كرة حقيقية إنما تحركات لاعبي الكونغو أظهروا قدرة على التسجيل عند أي تقاعس دفاعي.

بقي امام منتخب مصر شوطا كاملاً للتسجيل وإسعاد الملايين في الوصول لكأس العالم، مع الانتباه من الكرات المرتدة بقيادة بيفوما كولوسا السريع حيث بدت معه نقلات الكونغو خطيرة وبإمكانها المباغتة في أي وقت.

يذكر أن فوز مصر يؤهلها إلى مونديال 2018 في روسيا بعد غياب طويل منذ 1990.