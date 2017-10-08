الدوري الإنكليزي الممتاز
تصفيات كأس العالم
AFP

مباراة مصر والكونغو تنتهي سلبية في الشوط الأول

مباراة مصر والكونغو اليوم في برج العرب ضمن الجولة الخامسة من تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم طغى عليها في الشوط الأول الشد العصبي من جانب المنتخب العربي حيث بدا جلياً أن الضغط الشعبي والإعلامي الهائلين كبلا اللاعبين بعض الشيء فانتهى الشوط الأول سلبياً

أفضل اللاعبين في مباراة مصر والكونغو في الشوط الأول كان محمد صلاح ودون منازع حيث ظهرت الخطورة كلما لمس الكرة فكان يخترق او يمرر كما يشاء دون ان يجد من يعاونه على نفس المستوى.

ويحسب أيضاً لمنتخب الساجدين أداء احمد حجازي الدفاعي الذي وقف سدا منيعا في وجه الهجوم الكونغولي المضاد وقد بدا مميزا بقطع الكرات والتمركز والتوقيت الصحيحين.

وفي ظل التكتل الدفاعي للفريق الزائر الذي نجح بفرض شخصيته التكتيكية في الشوط الأول يجب على لاعبي مصر في الشق الهجومي ان يرفعوا من وتيرة السرعة في الاستلام والتسليم حيث بدا ان لاعبي الكونغو يرتكبون الأخطاء بكثرة حين ترتفع وتيرة المباراة.

ولم يتم اختبار العملاق عصام الحضري بأي كرة حقيقية إنما تحركات لاعبي الكونغو أظهروا قدرة على التسجيل عند أي تقاعس دفاعي.

بقي امام منتخب مصر شوطا كاملاً للتسجيل وإسعاد الملايين في الوصول لكأس العالم، مع الانتباه من الكرات المرتدة بقيادة بيفوما كولوسا السريع حيث بدت معه نقلات الكونغو خطيرة وبإمكانها المباغتة في أي وقت.

يذكر أن فوز مصر يؤهلها إلى مونديال 2018 في روسيا بعد غياب طويل منذ 1990.

 

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