إعداد: زاهر الحلو

تقديم المباراة | رغم أن منتخب تيتي ضمن كل شيء الصدارة والتأهل منذ أشهر الا أن مباراة البرازيل وتشيلي اليوم ستشد الأنظار أولا لعراقة طرفيها، وثانيا كون ميسي والأرجنتين معنيين بنتيجتها بطريقة أو بأخرى، بالإضافة أن لا روخا ينافس على إحدى بطاقات العبور المباشر الثلاث المتبقية.

لن تكون تشيلي واليكسيس سانشيز في نزهة لا بل في مهمة هي الأصعب والأكثر أهمية، ففريق انطونيو بيتزي يحتل المركز الثالث برصيد ٢٦ نقطة لكن في الواقع فمع منافسة اوروغواي وكولومبيا وبيرو والأرجنتين وباراغواي، فإن المراكز المحتملة أمام تشيلي تبدأ من الوصافة وصولا إلى الترتيب السابع!

فوز تشيلي سيضمن لها مركز مؤهلاً مباشراً إنما لتحقيق ذلك يجب اخضاع السيليساو المتألق والمغرد خارج السرب بكل شيء أما التعادل أو الخسارة فيجعلها بموقف المترقب للنتائج الأخرى لمعرفة مصيرها.

وكانت تشيلي استعادت نغمة الانتصارات في الجولة الماضية على حساب الإكوادور ٢-١ بفضل اليكسيس سانشيز، بعد جولتين خسرت خلالهما أمام ضيفتها باراغواي ٠-٣ ومضيفتها بوليفيا ٠-١، أما البرازيل فتعادلت في الجولة السابعة عشرة خارج أرضها مع بوليفيا سلباً في مباراة اهدر خلالها نيمار ورفاقه كما مهولا من الفرص المحققة.

خسارة البرازيل الوحيد في التصفيات جاءت أمام تشيلي في سانتياغو منذ عامين، بثنائية نظيفة تحت قيادة دونغا قبل ان تأتي ثورة تيتي، فيما كان مدرب تشيلي حينها خورخي سامباولي الذي يعاني الأمرين مع الأرجنتين الآن.

بالتأكيد لن تقبل البرازيل بخسارة جديدة وأمام نفس المنتخب وفوز البرازيل إن تمّ، قد يفتح المجال أمام ميسي ورفاقه لعبور آمن إن فازوا بدورهم، سيناريو إن حدث سيكون خدمة برازيلية غير مقصودة لألدّ الأعداء، إنما شاءت الظروف أن تكون هذه الاحتمالية قائمة.

وتؤكد تشكيلة تيتي المرتقبة على النية بالفوز فقط حيث ينتظر مشاركة نيمار وجيسوس وكوتينيو وباولينيو وريناتو اغوستو الى جانب كاسيميرو والفيش وميراندا وماركينيوس وساندرو والحارس ادرسون، أسماء تكشف نوايا البرازيل.

وسيلعب جيسوس على أرض ملعبه السابق حيث خاض منذ نحو عام آخر لقاء له مع بالميراس قبل الانتقال الى سيتي، وهو أكد أنه متحمس للعودة وإنهاء التصفيات بفوز, وسيكون بمواجهة زميله كلاوديو برافو الذي أكّد بدوره نيّة فريقه في الفوز وهو أمر لم تفعله تشيلي سابقا في مباراة تصفيات على أرض البرازيل. ويغيب عن تشيلي ارتورو فيدال للإيقاف.

جدول ترتيب تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم ٢٠١٨

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر الفارق نقاطه 1 البرازيل 17 11 5 1 27+ 38 2 اوروغواي 17 8 4 5 10+ 28 3 تشيلي 17 8 2 7 2+ 26 4 كولومبيا 17 7 5 5 2+ 26 5 بيرو 17 7 4 6 1+ 25 6 الأرجنتين 17 6 7 4 1+ 25 7 باراغواي 17 7 3 7 5- 24 8 الإكوادور 17 6 2 9 1- 20 9 بوليفيا 17 4 2 11 20- 14 10 فنزويلا 17 1 6 10 17- 9

مباريات الجولة الأخيرة جميعها بالتوقيت ذاته ٢:٣٠ فجراً

فيما يلي تفاصيل مواجهة البرازيل وتشيلي لمشاهدة مباشرة اينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

موعد مباراة البرازيل وتشيلي اليوم وتوقيت البث المباشر

• متى؟ تجري المباراة فجر الأربعاء 11 اكتوبر وتنطلق في تمام الساعة 02:30 بتوقيت مكّة المكرّمة.

• أين؟ يستقبل اللقاء استاد اليانز بارك في ساو باولو الذي يتسع لنحو ٤٥ ألف مشاهد.

مشاهدة البث المباشر لمباراة البرازيل وتشيلي اليوم عبر beIN SPORTS

موعد مباراة البرازيل وتشيلي والقناة الناقلة المباراة الاستوديو القناة 02:30 02:00 HD 2

تواكب قنواتنا المباراة بنقل مباشر عبر 2 HD حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي موسع وشامل يتضمن تقارير معمقة وحصرية وقراءة فنية قبل وخلال الشوطين وكذلك بعد اللقاء.

مشاهدة مباراة البرازيل وتشيلي اليوم بث مباشر عبر الانترنت

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من سيعلق على المباراة؟

سيكون الزميل علي محمد علي معكم لمتابعة القمة الشيقة من ساو باولو المرتبطة بمصير الأرجنتين المونديالي ليكتمل المشهد روعة وتجعل beIN SPORTS كل متابع أينما كان وكأنّه في الملعب.