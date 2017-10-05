ليفاندوفسكي يدخل تاريخ بولندا ويقربها من النهائيات

أصبح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده لكرة القدم، بعدما سجّل ثلاثة أهداف الخميس في مرمى أرمينيا (6-1) ضمن الجولة التاسعة لمنافسات المجموعة الخامسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، في تقريب بولندا من بلوغ النهائيات.

وسجّل ليفاندوفسكي الاهداف الثلاثة في الدقائق 18 و25 و64، بعدما افتتح لاعب وسط هال سيتي الانكليزي كميل غروسيتشكي التسجيل في الدقيقة الثانية، وأضاف لاعب وسط فولفسبورغ الألماني وزميل ليفاندوفسكي سابقاً في بوروسيا دورتموند ياكوب بلاشتشيكوفسكي الهدف الرابع في الدقيقة 58، واختتم رافال فولسكي المهرجان في الدقيقة 89.

وبات ليفاندوفسكي (29 عاماً) الهداف التاريخي لبلاده بعدما رفع رصيده الى 50 هدفاً بفارق هدفين عن صاحب الرقم السابق فلاديمير لوبانسكي. كما انتزع مهاجم نادي بايرن ميونيخ الالماني، صدارة هدافي التصفيات الاوروبية برصيد 15 هدفاً بفارق هدف واحد امام مهاجم البرتغال كريستيانو رونالدو.

وحسمت بولندا نتيجة المباراة التي أقيمت في العاصمة الارمينية يريفان، في شوطها الاول بعدما أنهته في صالحها بثلاثية مقابل هدف الشرف لهوفهانيس هامباردزوميان (39).

وعززت بولندا موقعها في صدارة مجموعتها برصيد 22 نقطة قبل جولة من نهاية التصفيات، بفارق 6 نقاط امام مطاردتيها المباشرتين مونتينيغرو والدنمارك اللتين تلتقيان لاحقا في بيران (مونتينيغرو)، وفي حال تعادلهما ستحجز بولندا بطاقتها مباشرة الى العرس العالمي.

وتخوض بولندا مباراتها الاخيرة أمام مونتينيغرو، فيما تلعب الدنمارك مع رومانيا.

ويتأهل الى النهائيات بطل كل من المجموعات التسع على أن تتواجه أفضل منتخبات حلت ثانية ضمن ملحق من ذهاب واياب لحسم البطاقات الأربع الأخرى.

فوز معنوي لتشيكيا

حقق المنتخب التشيكي فوزا معنويا على مضيفه الاذربيجاني 2-1 الخميس في الجولة التاسعة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل يان كوبيتش (35) وأنتونين باراك (66) هدفي تشيكيا، وأفران اسماعيلوف (55 من ركلة جزاء) هدف أذربيجان.

وهو الفوز الثالث لتشيكيا في التصفيات والاول بعد 3 مباريات (تعادل وخسارتان) فانتزعت المركز الثالث من اذربيجان بعدما رفعت رصيدها الى 12 نقطة مقابل 10 للاخيرة، علما بان كلاهما فقد حظوظه في المنافسة على بطاقة المجموعة وحتى المركز الثاني المؤهل الى الملحق.

وتتصدر المانيا بطلة العالم المجموعة برصيد 24 نقطة بفارق 5 نقاط امام ايرلندا الشمالية، وهما يلتقيان مساء الخميس في بلفاست في قمة يكفي الاول التعادل فيها للتأهل الى النهائيات.