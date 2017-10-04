لوف قلق من النتائج السيئة للأندية الالمانية اوروبيا

وقال لوف عشية مباراة المنتخب مع مضيفته ايرلندا الشمالية ضمن تصفيات كأس العالم 2018، ان النتائج "مثيرة للقلق قليلا. يجب ان نقلق"، مضيفا "من المبكر القول اذا ما كان ذلك مسارا، واستخلاص العبر (مما يحصل). بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند لا يزالان يملكان الفرص لتحقيق الافضل".

ولقي بايرن ميونيخ خسارة قاسية امام باريس سان جيرمان الفرنسي في باريس صفر-3 أدت الى اقالة مدربه الايطالي كارلو انشيلوتي، وسقط بوروسيا دورتموند على ارضه امام ريال مدريد حامل اللقب 1-3، ولايبزيغ امام مضيفه بشكتاش التركي صفر-2 في الجولة الثانية من دوري الابطال. وفي يوروبا ليغ، خسر هوفنهايم امام لودوغوريتس البلغاري 1-2، وهرتا برلين امام اوسترسوند السويدي صفر-1، وكولن امام ريد ستار بلغراد صفر-1.

وفي الموسم الماضي، لم يتمكن أي فريق الماني من بلوغ نصف النهائي في المسابقتين الاوروبيتين للمرة الاولى منذ موسم 2004-2005.

وتابع لوف "هناك اسباب (لهذا التراجع) ولكنه ليس اليوم او المكان المناسب للتحدث عنه"، مضيفا "من الخطأ الادعاء ان افضل المواهب في العالم هي في المانيا: في فرنسا واسبانيا وانكلترا هناك ايضا لاعبون شباب استثنائيون يلعبون على مستوى عال".

واوضح مدرب المنتخب الذي توج بطلا للعالم 2014 "من الخطأ الاعتقاد انه بسبب وجود المواهب لدينا فانه يجب ان نفوز بكل شيء في المستقبل"، مؤكدا "لم انتظر نتائج الاسبوع الماضي للتفكير بما يمكن تحسينه في المانيا، بما في ذلك فئات الشباب".

وحقق المنتخب الالماني ثمانية انتصارات متتالية في التصفيات الأوروبية، ويحتاج الى نقطة من لقائه مع ايرلندا الشمالية لضمان بلوغ المونديال.