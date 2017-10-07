لوف سيجرب بعض الأسماء دون التفريط بالفوز

وكان المنتخب الألماني ،حامل اللقب، قد حسم تأهله بالفعل إلى النهائيات إثر الفوز على نظيره الأيرلندي الشمالي 3-1 أمس الأول الخميس في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات، ويتطلع إلى مواصلة حصد العلامة الكاملة في المباراة الأخيرة المقررة غداً الأحد أمام اذربيجان في كايزر سلاوترن، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته التسع الماضية.

وقال لوف، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت تمهيدا لمباراة الغد، إن بيرند لينو حارس مرمى باير ليفركوزن سيتولى حراسة مرمى المنتخب الألماني أمام ضيفه منتخب أذربيجان، وإنه سيدفع في التشكيل الأساسي أيضا بكل من ليروي سان ،لاعب مانشستر سيتي، وإيمري كان، لاعب ليفربول.

وأضاف لوف "مرحلة الاختبار بدأت"، وأشاد بتماسك فريقه طوال مشوار التصفيات، مضيفاً "نود الفوز أيضاً بالمباراة العاشرة المقررة أمام أذربيجان. يجب أن يكون ذلك هو هدفنا".

ويمتلك لوف العديد من الخيارات من المواهب الجديدة التي يمكنه الاستعانة بها خلال مشوار الدفاع عن لقب المونديال في العام المقبل، كما يضم المنتخب عدداً من العناصر التي توجت بقميص الفريق بلقب مونديال 2014 في البرازيل.

وتابع لوف "توجنا بالبطولة الماضية في البرازيل كفريق. علينا تحقيق ذلك مجدداً. يجب أن يكون لدينا شغفاً هائلاً للفوز بهذه البطولة. ولكن من الواضح بالطبع أنها ستكون صعبة للغاية".

