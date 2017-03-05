لائحة المنتخب القطري لمباراتي إيران وأوزبكستان

أعلن الأوروغوياني خورخي فوساتي مدرب المنتخب القطري لكرة القدم الأحد القائمة الجديدة للفريق استعداداً لمباراتي إيران وأوزبكستان في 23 و28 أذار/مارس الجاري في الدوحة وطشقند في الجولتين السادسة والسابعة من تصفيات كأس العالم 2018.

وضمت القائمة 28 لاعبًا هم: حسن الهيدوس وسعد الشيب وإبراهيم ماجد وبيدرو ميغيل وحامد إسماعيل وعلي أسد ومحمد كسولا (السد)، كريم بوضيف وأحمد ياسر وعاصم مادابو ومحمد موسي ولويز مارتن وعلي حسن عفيف والمعز علي (لخويا)، مصعب خضر وأحمد علاء وسيباستيان سوريا ورودريغو تاباتا وعمر باري (الريان)، مشعل عبد الله وأحمد عبد المقصود (الأهلي)، ياسر أبو بكر وخليفة أبو بكر (الجيش)، المهدي علي ويوسف حسين (الغرافة)، خوخي بوعلام (العربي)، أكرم عفيف (خيخون الإسباني) وفهد علي (أوبن البلجيكي).

وتنطلق اليوم تدريبات المنتخب بدون توقف حتى موعد المباراتين، علماً بأنه يخوض مباراة ودية مع منتخب أذربيجان الخميس المقبل، كما يلتقي المنتخب القطري الأولمبي في 18 الجاري.

وتحتل قطر المركز الخامس في المجموعة الأولى من الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا برصيد 4 نقاط.

وتتصدر إيران ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، تليها كوريا الجنوبية ولها 10 نقاط وأوزبكستان ولها 9 نقاط وسوريا برصيد 5 نقاط، وتأتي الصين في المركز السادس والأخير برصيد نقطتين.

ويتأهل الأول والثاني من المجموعتين في الدور الحاسم إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، ويلتقي صاحبا المركز الثالث في مباراتي ملحق، ويخوض المتأهل منه ملحقاً آخر مع أحد منتخبات الكونكاكاف للحاق بركب المتأهلين إلى المونديال.