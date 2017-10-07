ويأتي قرار الإقالة قبل مباراة كرواتيا الأخيرة والمصيرية في تصفيات كأس العالم في أوكرانيا بعد غد الإثنين.

وقال سوكر في مؤتمر صحفي في العاصمة زغرب: "داليتش هو مدرب المنتخب الكرواتي الجديد وسيكون مسؤولاً عن الفريق في مباراته الأخيرة على أرض أوكرانيا".

وأضاف المسؤول الكرواتي: "بعد ليلة طويلة وافق مجلس إدارة الاتحاد وبالإجماع على الاستغناء عن خدمات شاشيتش.. لقد حصلنا فقط على أربع نقاط في آخر أربع مباريات ومن ثم اضطررنا للسير في هذا الاتجاه واتخاذ هذا القرار".

وسبق للاعب الوسط السابق داليتش (50 عاماً) تدريب نادي العين الإماراتي وقاده لنهائي دوري أبطال سيا في 2016.

وجاء قرار الاستغناء عن شاشيتش الذي لا يتمتع بشعبية كبيرة في أوساط لاعبي ومشجعي كرواتيا بعد تعادل فريقه 1-1 مع فنلندا أمس الجمعة وتراجعه للمركز الثاني في مجموعته لتتراجع فرصته في التأهل المباشر للنهائيات التي ستقام في روسيا العام المقبل.

وتحتل كرواتيا المركز الثاني في المجموعة الأوروبية التاسعة برصيد 17 نقطة من تسع مباريات متخلفة بنقطتين عن أيسلندا المتصدرة ومتقدمة بفارق الأهداف فقط عن أوكرانيا صاحبة المركز الثالث.

وإذا فازت كرواتيا على أوكرانيا في الجولة الأخيرة يوم الإثنين فإنها ستضمن المركز الثاني ومكاناً في المحلق الأوروبي.

ويمكن لكرواتيا أن تستعيد الصدارة ومن ثم تتأهل مباشرة للنهائيات إذا ما فازت على أوكرانيا وتعثرت أيسلندا على أرضها في مواجهة ضيفتها كوسوفو.

ورداً على سؤال عن المدة التي يمكن أن يستمر فيها داليتش على رأس الجهاز الفني للمنتخب قال سوكر: "الحكام يستمرون بناء على ما يحققونه من نتائج. وسنرى ما سيحدث. وأنا على ثقة بقدرتنا في تحقيق نتيجة إيجابية في أوكرانيا.