كرواتيا تحقق فوزاً ثميناً على أوكرانيا

واصل المنتخب الكرواتي لكرة القدم زحفه نحو النهائيات بفوزه على ضيفه الأوكراني 1-صفر اليوم الجمعة في زغرب في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة التاسعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا.

وسجل مهاجم فيورنتينا الإيطالي نيكولا كالينيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38.

وواصلت كرواتيا انتفاضتها الرائعة في التصفيات وحققت الفوز الرابع على التوالي بعد تعادلها المخيب أمام ضيفتها تركيا 1-1 في الجولة الأولى.

وعززت كرواتيا موقعها في الصدارة برصيد 13 نقطة، فيما منيت أوكرانيا بخسارتها الأولى في التصفيات بعد تعادلين وفوزين فتجمد رصيدها عند 8 نقاط وتراجعت إلى المركز الثالث.



أيسلندا تستعيد التوازن



واستعادت أيسلندا توازنها بعد خسارتها أمام كرواتيا في الجولة الرابعة وعادت بفوز ثمين على حساب مضيفتها كوسوفو 2-1.

وسجل أندي نوهيو (52) هدف كوسوفو، وبيورن سيغورداسون (25) وجيلفي سيغوردسون (35 من ركلة جزاء) هدفي أيسلندا.

واستغلت أيسلندا، مفاجأة كأس أوروبا الأخيرة عندما بلغت الدور ربع النهائي على حساب انكلترا قبل أن تخرج على يد فرنسا المضيفة، خسارة أوكرانيا أمام كرواتيا لتنتزع منها المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ومن جهتها، بقيت كوسوفو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من تعادلها مع فنلندا في الجولة الأولى.

وفي المجموعة ذاتها، واصلت تركيا صحوتها بفوزها على ضيفتها فنلندا 2-صفر في أنطاليا.

وتدين تركيا بفوزها إلى مهاجم بشيكتاش جنك طوسون الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 9 و13.

وهو الفوز الثاني على التوالي لتركيا بعد الأول على ضيفتها كوسوفو 2-صفر في الجولة الرابعة، وذلك بعد تعادلين مع مضيفتها كرواتيا (1-1) وضيفتها أوكرانيا (2-2) وخسارة أمام مضيفتها أيسلندا (صفر-2) على التوالي في الجولات الثلاث الأولى.

ورفعت تركيا رصيدها إلى 8 نقاط وعززت موقعها في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف أوكرانيا.

في المقابل، منيت فنلندا بخسارتها الرابعة على التوالي، فتجمد رصيدها عند نقطة واحدة في المركز الخامس قبل الأخير بفارق الأهداف أمام كوسوفو الأخيرة.