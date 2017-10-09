كانتي يغيب عن صفوف فرنسا في مواجهة بيلاروسيا

وفازت فرنسا بهدف نظيف خارج أرضها على بلغاريا يوم السبت الماضي لتصبح على أعتاب الوصول إلى نهائيات كأس العالم في روسيا العام المقبل لكن كانتي لاعب وسط تشيلسي خرج مصاباً بعد مرور نصف ساعة بقليل وشارك أدريان رابيو بدلاً منه.

وقال ديشان: "لا يمكن الاعتماد عليه في المباراة المقبلة. إنه يعاني من مشكلة عضلية في الفخذ. تبادل كانتي موقعه مع رابيو وسارت الأمور بشكل جيد. لا مشكلة بالنسبة ليوم الثلاثاء".

وأضاف "كان نغولو يشغل دوراً مهما بكل تأكيد. بعد إصابة نغولو شارك أدريان في نفس المركز وربما ليس بنفس كفاءة نغولو".

وتتصدر فرنسا المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن السويد وستتأهل مباشرة لكأس العالم إذا تفوقت على بيلاروسيا.

