الدوري الإنكليزي الممتاز
تصفيات كأس العالم
Reuters

كالينيتش يغيب عن تصفيات المونديال

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أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم الاثنين أن نيكولا كالينيتش مهاجم كرواتيا سيغيب عن مباراتين في تصفيات كأس العالم على أرضه أمام فنلندا وخارج الأرض أمام أوكرانيا.

وأضاف الاتحاد في بيان "طلب أطباء نادي آي سي ميلان والمنتخب الكرواتي عدم الدفع بكالينيتش في المباراتين بعدما أظهرت الأشعة إصابته في عضلة بالفخذ".

وينضم كالينيتش إلى قائمة طويلة من الاصابات في منتخب كرواتيا من بينهم لاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش والمهاجم ماركو بياتسا وثنائي الدفاع فيدران تشورلوكا وتين يدفاي.

وسيغيب ديان لوفرين قلب دفاع ليفربول أيضاً عن مواجهة الجمعة أمام فنلندا لكن قد يعود في مباراة أوكرانيا يوم الاثنين.

ويتصدر منتخب كرواتيا مجموعته في التصفيات برصيد 16 نقطة من ثماني مباريات متفوقاً بفارق الاهداف على منتخب ايسلندا الثاني بينما تملك تركيا وأوكرانيا 14 نقطة.  
               
 

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