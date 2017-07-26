"كاس" تعدّل ترتيب منتخبات أميركا الجنوبية ؟

وذلك عندما تعدّل المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل شهور.

وأشارت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية إلى أنّ (كاس) ستغير جزئيا القرار الذي اتخذه الفيفا الذي عاقب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي المنتخب البوليفي بخصم أربع نقاط من رصيد الفريق في التصفيات بسبب إشراك اللاعب نيلسون كابريرا بشكل غير قانوني في مباراتي منتخب بوليفيا أمام نظيريه البيروفي والتشيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ (كاس) ستصدر "حكماً بعقوبة مختلطة" بما يعني "عقوبة تجمع بين خصم النقاط والغرامة المالية ضد المنتخب البوليفي ولكنها لن تمنح النقاط لمنتخبي بيرو وتشيلي.

وأوضحت الصحيفة أنّ (كاس) ستعلن عن العقوبة الجديدة في غضون 15 يوماً من الآن وذلك قبل فعاليات الجولتين المقبلتين من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال حيث تقام الجولتان في 31 آب/أغسطس والخامس من أيلول/سبتمبر المقبلين.

وكان كابريرا شارك في مباراتي بوليفيا أمام بيرو وتشيلي كلاعب بديل بعدما بدأ المباراتين على مقاعد البدلاء.

نتيجة لهذا، احتسبت نتيجة المباراتين لصالح بيرو وتشيلي بنتيجة 3-0.

وطعن الاتحاد البوليفي للعبة على قرار الفيفا أمام (كاس) في آذار/مارس الماضي وطالب بإعادة النقاط إلى المنتخب البوليفي.

وأيدت اتحادات كرة القدم في الأرجنتين والإكوادور وأوروغواي وباراغواي وكولومبيا المطلب البوليفي.

وإذا اتخذت (كاس) القرار الذي أشارت إليه "لا ناسيون"، سيتراجع منتخب تشيلي من المركز الثالث بجدول التصفيات والذي يتقاسمه مع منتخب أوروغواي برصيد 23 نقطة إلى المركز الخامس برصيد 21 نقطة بفارق نقطة خلف نظيره الأرجنتيني الذي يحتل المركز الخامس حالياً.

وبهذا، سيتقدم المنتخب الأرجنتيني إلى المركز الرابع مؤقتاً انتظاراً لما ستسفر عنه باقي مباريات التصفيات.

وفي المقابل، سيتراجع المنتخب البيروفي من المركز السابع الذي يحتله حالياً برصيد 18 نقطة إلى المركز الثامن برصيد 15 نقطة فقط ممّا يتيح لمنتخب باراغواي الانفراد بالمركز السابع برصيد 18 نقطة.