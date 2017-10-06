كاتانيتش يرحل عن تدريب سلوفينيا مع نهاية مشوار المونديال

وقال كاتانيتش في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السلوفينية اليوم: "مباراة الأحد ستكون الأخيرة لي".

وتبددت آمال المنتخب السلوفيني في التأهل للمونديال بشكل كبير، بعدما خسر أمام نظيره الانكليزي 0-1 مساء الخميس في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات.

ولا تزال الفرصة، وإن كانت ضعيفة، قائمة أمام المنتخب السلوفيني، حيث يمكنه خوض الملحق الفاصل لكن بشرط أن يتغلب على نظيره الاسكتلندي في الجولة الأخيرة ويخسر المنتخب السلوفاكي على أرضه أمام منتخب مالطا.

وتولّى كاتانيتش (54 عاماً) تدريب المنتخب السلوفيني منذ أواخر عام 2012، وقد قاده لفترة سابقة بين عامي 1998 و2002، وشارك الفريق تحت قيادته في نهائيات كأس الأمم الأوروبية عام 2000 ونهائيات كأس العالم 2002.