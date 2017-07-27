قرار "كاس" قد يقرّب ميسي والأرجنتين من المونديال

أكدت الصحف الأرجنتينية أمس الأربعاء أن مشوار منتخبات الأرجنتين وتشيلي وباراغواي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا سيشهد تقلبات كبيرة خلال الفترة المقبلة عندما تصدر المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" قراراً بتعديل العقوبة الموقعة على بوليفيا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقالت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية أن "كاس" ستقوم بتغيير جزئي لقرار الفيفا، الذي وقع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عقوبة على بوليفيا بخصم أربع نقاط من رصيدها في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال، على خلفية الدفع بلاعب في إحدى المباريات بشكل غير قانوني.

وأشارت الصحيفة الأرجنتينية إلى أن "كاس" ستوقع عقوبة مكونة من شقين، حيث ستبقي على قرار خصم النقاط الأربع من رصيد منتخب بوليفيا بالإضافة إلى الغرامة المالية، ولكنها في الوقت نفسه لن تمنح نقاطاً لصالح بيرو وتشيلي، بسبب قيامهما بتقديم شكواهما في مسألة إشراك لاعب بوجه غير قانوني بعد مرور أكثر من 24 ساعة على مباراتيهما أمام بوليفيا.

وتعتبر مدة الـ 24 ساعة هي الحد الأقصى للفترة الزمنية المسموح خلالها لأي فريق بعد إحدى المباريات تقديم شكواه ضد إجراء قد يراه غير قانوني أو مخالف للقواعد، طبقاً للوائح المنظمة لتصفيات المونديال.

وقالت "لا ناسيون": "سيتم الإعلان عن العقوبة خلال الـ 15 يوماً المقبلة، قبل بداية المرحلة القادمة من تصفيات أمريكا الجنوبية يومي 31 أغسطس والخامس من سبتمبر المقبلين".

وكان الفيفا قد تدخل بشكل رسمي في القضية المذكورة وقرر معاقبة بوليفيا بسبب قيامها بإشراك المدافع نيلسون كابريرا في مباراتيها أمام بيرو وتشيلي في التصفيات.

وشارك كابريرا في المباراتين كبديل في الشوط الثاني.

وترجع العقوبة الموقعة على بوليفيا إلى قيامها بإشراك اللاعب نيلسون كابريرا، صاحب الأصول الباراغوايانية، الذي حصل على الجنسية البوليفية في الثالث من فبراير 2016، ولهذا يرى الفيفا أن اللاعب لم يستوف أي من الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من لائحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي، ولذلك كان يجب عدم ضمه للمنتخب البوليفي.

يذكر أن كابريرا شارك في مباراة دولية واحد مع باراغواي عام 2007.

وطبقا للوائح الفيفا، لا يجوز لأي لاعب تغير منتخب بلاده قبل أن تمر خمس سنوات على إقامته بشكل متصل في بلده الجديد.

وعاقب الفيفا المنتخب البوليفي باعتبار كل من بيرو وتشيلي فائزتين في كلتا المباراتين بنتيجة 3-صفر، بينما كانت النتيجة الفعلية على أرض الملعب هي فوز بوليفيا 2-صفر على المنتخب البيروفي وتعادلها سلبياً مع تشيلي.

وتقدم الاتحاد البوليفي لكرة القدم في آذار/مارس الماضي باستئناف ضد عقوبة الفيفا أمام "كاس" للمطالبة باستعادة النقاط المخصومة.

وأيدت الاتحادات الكروية في الأرجنتين والإكوادور وأوروغواي وباراغواي وكولومبيا الاستئناف الذي تقدمت به بوليفيا.

وفي حال اتخذت "كاس" القرار الذي أشارت إليه الصحيفة الأرجنتينية فإن تشيلي، التي تحتل حالياً المركز الثالث بجانب أوروغواي في جدول ترتيب منتخبات تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال ستخسر نقطتين من رصيدها الذي سيتقلص من 23 إلى 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الأرجنتين، صاحبة المركز الخامس حالياً.

وعلى ضوء هذا، سيصعد المنتخب الأرجنتيني إلى المراكز الأربعة الأولى، التي سيتأهل أصحابها مباشرة إلى مونديال روسيا 2018، فيما ستواجه تشيلي التي ستتراجع إلى المركز الخامس شبح عدم التأهل.

وعلى الجانب الأخر، تتراجع بيرو من المركز السابع الذي تحتله حالياً برصيد 18 نقطة إلى المركز الثامن بعد أن يتقلص رصيدها إلى 15 نقطة، مما يمنح أفضلية لباراغواي (18 نقطة).

وكان خورخي سامباولي، المدير الفني للأرجنتين، قد تحدث عن هذه القضية في تصريحات صحفية خلال اليومين الماضيين، حيث قال: "لا أعرف في الحقيقة ما هي الأسانيد التي سيرتكز عليها من سيتخذ هذا القرار، ولكن إذا تم تغيير القرار القديم (عقوبة الفيفا) فإننا سنرحب بذلك".