فينتورا يوجه الدعوة لأسماء جديدة في منتخب إيطاليا

لتعويض غياب المصابين، خلال المباراتين الأخيرتين للمنتخب في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

ويستضيف المنتخب الإيطالي نظيره المقدوني يوم الجمعة المقبل ثم يحل ضيفاً على المنتخب الألباني في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ويتأخر المنتخب الإيطالي بفارق ثلاث نقاط خلف نظيره الأسباني المتصدر بينما يتفوق بفارق ست نقاط أمام منتخب ألبانيا صاحب المركز الثالث.

ويفتقد جيان بييرو فينتورا المدير الفني للمنتخب الإيطالي جهود لاعب خط الوسط لورينزو بيليغريني (21عاماً) لاعب روما إثر إصابته خلال مباراة فريقه أمام ميلان أمس الأحد.

كذلك حل نيكولا باريلا لاعب كالياري الإيطالي مكان ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بمعسكر المنتخب الإيطالي أمس الأحد.

واستدعى فينتورا، اللاعبين باريلا وكريستانتي لاعب أتلانتا للمرة الأولى إلى قائمة المنتخب.

أما إنغليسي لاعب كييفو، فقد شارك في العام الماضي بتدريبات المنتخب الإيطالي لكنه لم يستدع إلى أي مباراة.

وينضم إنغليسي إلى معسكر المنتخب ليحل مكان أندريا بيلوتي مهاجم تورينو، والذي غادر الملعب مصاباً في الركبة خلال مباراة فريقه أمام فيرونا أمس الأحد بالدوري.

وكان إنغليسي (25 عاماً) قد انضم إلى نابولي في آب/أغسطس لكنه انتقل إلى كييفو بعقد إعارة.

