فيلموتس مدرباً جديداً لكوت ديفوار

وأشرف اللاعب الدولي السابق فيلموتس (48 عاماً) على منتخب بلاده من 2012 إلى 2016 قبل أن يقال من منصبه بعد خروج بلجيكا من ربع نهائي كأس أوروبا في فرنسا.

وسيخلف فيلموتس الفرنسي دوسوييه الذي أقيل بدوره بعد خروج حامل اللقب من الدور الأول في كأس الأمم الافريقية 2017 في الغابون.

ويخوض فيلموتس مغامرته الأولى في أفريقيا لمدة عامين قابلين للتجديد حسب مصدر في الاتحاد الإيفواري، وتتركز مهمته الأولى على تأهيل كوت ديفوار إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا، ونهائيات أمم أفريقيا 2019 في الكاميرون الفائزة باللقب الأخير.

ويصل فيلموتس في وقت لاحق اليوم إلى أبيدجان، وسيقدم رسمياً للصحافة الأربعاء.

وتتضمن مهمة فيلموتس أيضاً ضخ دم جديد في تشكيلة بات معظم عناصرها على مشارف الثلاثين من العمر ومنهم جرفينيو وماكس-ألان غراديل وسيري ديي.