فيفا سيقلص عقوبة ميسي بشرط

أكدت وسائل الإعلام الأرجنتينية أنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيقلص عقوبة الإيقاف الدولي المفروضة على نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أربع مباريات إلى مباراتين فقط إذا حضر جلسة الاستماع المقررة له في الرابع من أيار/مايو المقبل بمقر الفيفا في سويسرا.

وأوضحت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية اليوم: "فيفا يريد أن يذهب ميسي إلى مقر الفيفا في سويسرا ليلتقط له صورة في هذا المقر، إذا أقدم ميسي

على هذه الخطوة ، من المؤكد أنّ فيفا سيقلص العقوبة إلى مباراتين فحسب".

وكان فيفا فرض عقوبة الإيقاف على ميسي لأربع مباريات مع منتخب بلاده بسبب إهانة أحد الحكام المعاونين خلال مباراة منتخب بلاده مع منتخب تشيلي في آذار/مارس الماضي بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في إطار تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وبدأ ميسي تنفيذ العقوبة بالفعل من خلال غيابه عن مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام مضيفه البوليفي في أواخر الشهر نفسه.

وتتضمن العقوبة أيضاً غياب ميسي عن المباريات الثلاث المقبلة في التصفيات نفسها أمام منتخبات أوروغواي وفنزويلا وبيرو على أن يعود لصفوف الأرجنتين في المباراة الأخيرة للفريق بالتصفيات والمقررة أمام المنتخب الإكوادوري.

ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الخامس في جدول التصفيات التي يتأهل فيها أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى النهائيات مباشرة فيما يخوض صاحب المركز الخامس دوراً فاصلاً أمام بطل اتحاد أوقيانوسية.