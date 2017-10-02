فيرنر يغيب عن ألمانيا في آخر مباراتين بالتصفيات

وأوضح الاتحاد أن يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب لن يستدعي لاعباً بديلاً وسيخوض المباراتين المقررتين أمام أيرلندا الشمالية وأذربيجان يومي الخميس والأحد المقبلين، على الترتيب، بقائمة من 22 لاعباً فقط.

وحقق المنتخب الألماني حامل اللقب، الفوز في جميع المباريات الثماني التي خاضها بمجموعته في التصفيات حتى الآن لينفرد بالصدارة برصيد 24 نقطة، وسيحسم تأهله إلى النهائيات المقررة في روسيا بالفوز أو التعادل في مباراة أيرلندا الشمالية.

وكان فيرنر (21 عاماً) قد غاب أيضاً عن صفوف لايبزيغ في المباراة التي فاز فيها على مضيفه كولون 2-1 أمس الأحد، بسبب الإصابة.

وسجل فيرنر خمسة أهداف للايبزيغ هذا الموسم، ويتوقع له أنه يكون نجم الهجوم الجديد للمنتخب الألماني مستقبلاً، وقد سجل للمنتخب ستة أهداف خلال ثماني مباريات.

كذلك يفتقد المنتخب الألماني، بسبب الإصابات، جهود قائده وحارس مرماه مانويل نوير والظهير الأيسر يوناس هيكتور والمهاجم ماريو غوميز ولاعبي خط الوسط مسعود أوزيل وسامي خضيرة.