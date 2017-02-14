فنزويلا تستضيف بيرو على ملعب مونومينتال

أعلن الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم أن منتخب البلاد الأول سيستضيف نظيره البيروفي في 23 أذار/مارس المقبل على ملعب "مونومينتال" بمدينة ماتورين، الواقعة شرقي البلاد، في المرحلة الثالثة عشرة من منافسات تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وكشف الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم، أنه تم بالفعل طرح تذاكر دخول المباراة، التي تخوضها فنزويلا وهي تحمل في جعبتها خمس نقاط فقط، ولا يحدوها أي أمل في التأهل إلى المونديال.

أما بالنسبة للمنتخب البيروفي فتعتبر المباراة مصيرية، حيث تفصله خمس نقاط فقط عن المركز الخامس، الذي يؤهل صاحبه لخوض مباراة فاصلة من أجل خطف بطاقة التأهل الخامسة والأخيرة.

ويمر منتخب فنزويلا بمرحلة تجديد دماء، حيث ينوي مدربه الوطني رافاييل دوداميل في دعمه بعناصر جديدة من منتخب البلاد تحت 20 عاما، الذي تأهل إلى مونديال الشباب بكوريا الجنوبية.