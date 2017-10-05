فرضيات تأهل تونس ومصر والمغرب للمونديال

فراس بن أحمد

تتجه الأنظار نهاية الأسبوع الحالي لمواجهات المنتخبات العربية الطامحة للتأهل لنهائيات كأس العالم – روسيا 2018.

وتسعى منتخبات تونس ومصر والمغرب للتأهل لمونديال روسيا من خلال تحقيق نتائج إيجابية في القارة الأفريقية تعزز من تواجد العرب في كأس العالم بعد ضمان المنتخب السعودي بطاقة العبور باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الأسيوية الثانية برصيد 19 نقطة.

وفي ما يلي فرضيات التأهل بعد انقضاء مواجهات الجولة الخامسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018:

المجموعة الأولى:

تونس: يسعى المنتخب التونسي للحصول على 3 نقاط من تنقله إلى غينيا وانتظار تعثر الكونغو الديمقراطية الذي يلعب في ضيافة ليبيا في مدينة المنستير التونسية.

المجموعة الثالثة:

المغرب: مهما كانت نتيجة المنتخب المغربي الذي يستضيف الغابون في المركب الرياضي محمد الخامس فإن أسود الأطلس لن يضمنوا الوصول إلى مونديال روسيا و لكن الفوز على بيير-إيميريك أوباميانغ ورفاقه سيكون مهماً في انتظار تعثر كوت ديفوار التي تتحول إلى باماكو لمواجهة مالي وانتظار الجولة الأخيرة لحسم بطاقة التأهل من أبيدجان عند لقاء الفيلة.

المجموعة الخامسة:

مصر: سيكون منتخب الفراعنة أمام حتمية الفوز على الضيف، منتخب الكونغو وانتظار تعثر أوغندا التي تستضيف غانا من أجل وصول أصدقاء محمد صلاح إلى روسيا والعودة لأجواء المونديال بعد مرور 27 عاماً.

ويذكر أن منتخبي الجزائر وليبيا قد فقدا كل الآمال في التأهل لنهائيات كأس العالم.

المباريات

7 تشرين الأول/أكتوبر:

المجموعة الأولى:

غينيا - تونس (الثامنة ليلاً بتوقيت مكة المكرمة على HD 1)

ليبيا - الكونغو الدميقراطية (الثامنة ليلاً بتوقيت مكة المكرمة HD 8)

المجموعة الثالثة:

المغرب - الغابون (الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت مكة المكرمة)

المجموعة الخامسة:

7 تشرين الأول/أكتوبر:

أوغندا - غانا (الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة HD 1)

8 تشرين الأول/أكتوبر:

مصر - الكونغو (الساعة الثامنة ليلاً بتوقيت مكة المكرمة)

