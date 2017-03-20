فرح برازيلي لغياب سواريز عن أوروغواي

وسجل سواريز مهاجم برشلونة 31 هدفا في 41 مباراة مع فريقه هذا الموسم لكنه سيغيب عن مواجهة البرازيل لحصوله على بطاقة صفراء في آخر مباراة مع منتخب بلاده بالتصفيات خلال الهزيمة 3-1 أمام تشيلي.

وهذا الانذار هو الثاني لسواريز في ثماني مباريات لكن كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد يرى أنه جاء في الوقت المناسب للبرازيل.

وقال كاسيميرو لإذاعة برازيلية اليوم الاثنين "لا يمكن أن ننكر ذلك. بالطبع سيكون من الأفضل اللعب ضد أوروغواي بدون سواريز. إنه لاعب رائع."

وغاب سواريز عن أول أربع مباريات بتصفيات أمريكا الجنوبية ضمن عقوبة الايقاف لتسع مباريات دولية بعد واقعة عض جيورجيو كيليني مدافع ايطاليا في كأس العالم 2014.

وفازت أوروغواي في ثلاث من المباريات الأربع بدون سواريز وتحتل المركز الثاني في التصفيات المؤلفة من عشرة فرق بعدما جمعت 23 نقطة من 12 مباراة.

وفازت البرازيل في آخر ست مباريات بالتصفيات تحت قيادة المدرب تيتي وتحتل الصدارة برصيد 27 نقطة وتعتقد أنها بحاجة لنقطة أو نقطتين لتضمن حسابيا بلوغ النهائيات في روسيا 2018.

وبعد مباراة أوروغواي ستلعب البرازيل ضد باراغواي في ساو باولو بعدها بخمسة أيام.