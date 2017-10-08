غانا تتقدم باحتجاج رسمي للفيفا ضد حكم مباراة اوغندا

تقدم الاتحاد الغاني لكرة القدم باحتجاج رسمي للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) على قرارات الحكم خلال المباراة التي انتهت بتعادل منتخب النجوم السوداء أمس السبت مع مضيفه الاوغندي سلبيا في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

واحتج اتحاد الكرة الغاني على أداء الحكم الجنوب افريقي دانييل بينيت، مطالبا بإعادة المباراة أمام منتخب أوغندا.

وتقلصت بشدة حظوظ اوغندا وغانا في بلوغ المونديال بهذا التعادل حيث تمتلك اوغندا ثماني نقاط في المركز الثاني وتحتل غانا المركز الثالث برصيد ست نقاط بينما يتصدر المنتخب المصري المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط قبل مواجهته أمام الكونغو في وقت لاحق اليوم، وبالتالي باتت فرصة الفراعنة في الصعود لكأس العالم قوية للغاية.

وذكر بيان الاتحاد الغاني لكرة القدم "قدمنا احتجاجا إلى الفيفا مباشرة بعد نهاية المباراة، في ملعب مانديلا في كامبالا، فقد حرم الحكم ومساعداه منتخب غانا من هدف صحيح في الدقيقة 93 من المباراة، وقد أظهرت الإعادة التليفزيونية صحة الهدف، كما حرم الحكم غانا من ركلة جزاء في الشوط الثاني، عندما تعرض لاعب الوسط فرانك أتشامبونغ إلى العرقلة داخل منطقة الجزاء".

وأضاف البيان "هذه القرارات وقرارات أخرى اتخذها حكم المباراة دفعت الاتحاد الغاني لكرة القدم إلى الطلب من الاتحاد الدولي النظر في أداء الحكم وفي إمكانية إعادة المباراة لتطبيق العدالة دون أي خوف أو مجاملة".