غابياديني وبرناردسكي يغيبان عن إيطاليا

وتستضيف إيطاليا منتخب ألبانيا في تصفيات كأس العالم يوم الجمعة وتحل ضيفة على هولندا ودياً بعدها بأربعة أيام.

ولن يضيف غابياديني (25 عاماً) المتألق حالياً مع ساوثهامبتون إلى مبارياته الست الدولية بعد أصابته في أعلى الفخذ في هزيمة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز 2-1 أمام توتنهام يوم الأحد.

ولم يلعب برناردسكي البالغ من العمر 23 عاماً ولاعب فيورنتينا الإيطالي مطلع الأسبوع بسبب "مشكلة في الكاحل"

واستدعى جيامبييرو فنتورا مدرب إيطاليا أندريا بيتانيا مهاجم أتلانتا البالغ من العمر 21 عاماً والذي لم يسبق له اللعب دولياً كبديل.

وفيما يلي تشكيلة إيطاليا:

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون (يوفنتوس) وجيانلويجي دوناروما (ميلان) أليكس ميريت (سبال 2013)

الدفاع: دافيدي أستوري (فيورنتينا) أندريا بارزالي (يوفنتوس) ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) ماتيو دارميان (مانشستر يونايتد) دانيلو دامبروسيو (إنتر) ماتيا دي شيليو (ميلان) إليسيو رومانولي (ميلان) دانييلي روغاني (يوفنتوس) ليوناردو سبيناتسولا (أتلانتا) ودافيدي زاباكوستا (تورينو).

وسط الميدان: دانييلي دي روسي (روما) روبرتو غاليارديني (إنتر) وماركو بارولو (لاتسيو) وماركو فيراتي (باريس سان جيرمان) أنطونيو كاندريفا (إنتر) ولورينزو إنسيني (نابولي) ماتيو بوليتانو (ساسولو) نيكولا سانسوني (فياريال) سيموني فيردي (بولونيا).