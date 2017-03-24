ساوثغيت يحتاج إلى الوقت لاختيار "قائد جديد"

وسيعلن ساوثغيت مطلع الأسبوع المقبل عن رابع قائد للمنتخب الإنكليزي خلال ست مباريات في ظل غياب المدافع غاري كاهيل الذي حمل شارة القيادة خلال المباراة الودية التي انتهت بفوز ألمانيا 1-صفر في دورتموند الأربعاء الماضي بسبب الإيقاف.

وسيغيب واين روني مهاجم مانشستر يونايتد وجوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول عن المباراة المقبلة بعد أن سبق لهما حمل شارة القيادة تحت قيادة ساوثغيت.

وقال مدرب "الأسود الثلاثة" في تصريحات صحفية: "أعتقد أنني أمنح نفسي مزيداً من الوقت للتفكير ملياً في أفضل سيناريو ممكن (لقيادة الفريق)".

وأضاف: "فعلنا ذلك بالنسبة لغاري كاهيل في مباراة ألمانيا وأعرف أنه لن يشارك الأحد ومن ثم فإنها فرصة لتقاسم مسؤولية القيادة".

وأشار ساوثغيت إلى أنّ حارس المرمى جو هارت ربما يكون القائد المقبل للفريق لكنه أيضاً أوضح أنه يفضل ظهور المزيد من القادة القادرين على تحمل المسؤولية في التشكيلة.

وقال المدرب عن ذلك: "هذا أمر أود التفكير فيه ملياً لكن الأهم بالنسبة لي هو ضمان حدوث تطور في الفريق ومنح مزيد من اللاعبين فرصة لتحمل مسؤولية القيادة".

وبعد فوزها بثلاث من أربع مباريات خاضتها في تصفيات كأس العالم تنفرد انكلترا بصدارة مجموعتها السادسة في التصفيات الأوروبية المؤهلة للنهائيات التي ستقام في روسيا في 2018 متفوقة بنقطتين على أقرب الملاحقين سلوفينيا.