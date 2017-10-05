روسيا 2018: أميركا تواجه بنما في موعد الحقيقة والتاريخ

وتلتقي الولايات المتجدة مع بنما فجر السبت في أورلاندو في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من تصفيات منطقة الكونكاكاف (أميركا الوسطى والشمالية والكاريبي)، وتلعب أيضاً المكسيك مع ترينيداد وتوباغو، وكوستاريكا مع هندوراس.

وتتصدر المكسيك التي ضمنت أولى بطاقات التأهل المباشر إلى مونديال روسيا 2018 الترتيب برصيد 18 نقطة، مقابل 15 نقطة لكوستاريكا التي ضمنت خوض الملحق على أقل تقدير، و10 نقاط لبنما الثالثة، وتأتي الولايات المتحدة رابعة ولها 9 نقاط، بفارق الأهداف أمام هندوراس الخامسة، وتتذيل هندوراس الترتيب برصيد 3 نقاط.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في منطقة الكونكاكاف مباشرة إلى النهائيات، في حين يخوض صاحب المركز الرابع مباراتي ملحق مع خامس التصفيات الآسيوية (سوريا أو أستراليا).

ويحتاج المنتخب الأميركي إلى الفوز على بنما ثم على مضيفته ترينيداد وتوباغو في الجولة الأخيرة الأربعاء المقبل للتأهل مباشرة إلى النهائيات وعدم ترك مصيره للملحق.

يذكر أنّ المنتخب الأميركي تغلب على نظيره الترينيدادي 1-صفر قبل أن يحجز بطاقته إلى نهائيات مونديال إيطاليا 1990، وكانت المرة الأولى التي يشارك فيها في المونديال منذ 1950، لكنه واظب على المشاركة في النسخ السبع الأخيرة.

ويأمل فريق المدرب بروس أرينا بمشاركة ثامنة على التوالي في المونديال، لكن المواجهة مع بنما ليست سهلة لأنها تبحث بدورها عن التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

وتعادل المنتخبان ذهاباً في بنما 1-1 في آذار/مارس، ونتيجة مماثلة لن تكون في مصلحة المنتخب الأميركي.

ويتذكر لاعبو بنما جيداً ما حصل قبل أربعة أعوام في التصفيات المؤهلة إلى مونديال البرازيل، إذ كانوا بحاجة إلى الفوز على الولايات المتحدة للتأهل، ونجحوا فعلاً بالتقدم 2-1 قبل أن يصدمهم الأميركيون بهدفين في الوقت بدل الضائع.

ويدرك بروس أرينا أهمية مباراة الجمعة، ويؤكد أنّ مصير منتخبه لا يزال بأيدي اللاعبين بقوله: "إنها مباراة مهمة لا شك في ذلك، وأعتقد بأنّ منتخبنا سيكون جاهزاً لخوضها".

وأشار إلى أنه وجّه رسالة واضحة إلى اللاعبين هي: "فوزوا بالمباراة.. إنها الرسالة، الفوز بالمباراة".

وتابع: "ليس لدينا أعذار، لا نعتمد على نتائج المنتخبات الأخرى لمساعدتنا، بل على أنفسنا، وعندما تكون في هذه الحالة فأعتقد أنه أمر إيجابي".

وعاد أرينا إلى تدريب منتخب أميركا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد إقالة الألماني يورغن كلينسمان عقب الخسارة أمام المكسيك وكوستاريكا في التصفيات.

وتوقّع أرينا أن يلعب منتخب بنما بطريقة دفاعية مؤكداً "قدّم مباريات جيدة وخاض حملة ناجحة في التصفيات حتى الآن ... إنه في المركز الثالث، وبالتالي فإننا نكنّ لهم كل الاحترام".

ولا يولي منتخب المكسيك الذي ضمن تأهله، مباراته مع ترينيداد وتوباغو أهمية كبيرة، في وقت تخوض كوستاريكا مباراة صعبة مع ضيفتها هندوراس في سان خوسيه تريد منها حجز بطاقتها مباشرة دون انتظار مفاجآت الجولة الأخيرة.