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الدوري الإنكليزي الممتاز
تصفيات كأس العالم
Reuters

روبن يضع حداً لمسيرته مع منتخب هولندا

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وضع الدولي الهولندي آريين روبن حداً لمسيرته مع منتخب بلاده إثر الفشل في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وفشلت هولندا في التأهل إلى المونديال أو إلى الملحق الأوروبي رغم فوزها في المرحلة الأخيرة على السويد بثنائية روبن بالذات.
ورغم الفوز بقي المنتخب الهولندي ثالث المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، بفارق الأهداف عن منتخب السويد الثاني الذي ستخوض الملحق الأوروبي، و4 نقاط عن فرنسا الأولى والتي حجزت مكانها في مونديال روسيا.
وخاض روبن 96 مباراة بقميص المنتخب الهولندي سجل خلالها 37 هدفاً، وكان أول ظهور له مع منتخب بلاده عام 2003 أمام البرتغال.
 

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