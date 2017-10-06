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Reuters

روبن لا يزال مؤمناً بقدرة هولندا على التأهل

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أعرب قائد المنتخب الهولندي لكرة القدم أريين روبن عن ايمانه بقدرة بلاده في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، على رغم موقعها المتراجع في المجموعة الأوروبية الأولى.

وتحتل هولندا المركز الثالث في المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق أربع نقاط عن فرنسا المتصدرة، وثلاث نقاط عن السويد الثانية.

وفي حال فشل المنتخب الهولندي السبت في الفوز، سيصبح بلوغ المونديال بعيد المنال إلى حد كبير، ما سيعني غياب المنتخب عن ثاني بطولة كبرى على التوالي للمرة الأولى منذ العام 1986.

وقال روبن في تصريحات عشية لقاء مع المضيفة بيلاروسيا "لا زلت مؤمناً.. تاريخ كرة القدم حافل بالمفاجآت".

وتبدو حظوظ هولندا ضئيلة قبل الجولة التاسعة قبل الأخيرة، والتي تستضيف فيها السويد لوكسمبورغ المتواضعة، وتحل فرنسا ضيفة على بلغاريا.

ويتأهل إلى النهائيات متصدر كل من المجموعات الأوروبية التسع، بينما تخوض أفضل ثماني منتخبات حلت ثانية، ملحقاً قارياً.

وبعد لقائها بيلاروسيا، تستضيف هولندا السويد في الجولة الأخيرة. وحتى في حال حقق المنتخب البرتقالي فوزين في المباراتين الأخيرتين، الا أن بلوغه النهائيات أو الملحق يرتبط بنتائج فرنسا والسويد، علما بأن الأخيرة تتفوق على هولندا أيضاً بفارق الأهداف.

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