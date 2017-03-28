رقم قياسي في مباراة الصين وكوريا الجنوبية

وأذيعت المباراة التي فازت بها الصين 1-0 عبر قناة "سي.سي تي في 5" التليفزيونية وبثت عبر الانترنت من خلال موقع "بي.بي تي في سبورتس".

وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة الصين للإعلام الرياضي، فقد تابع المباراة أكثر من 70 مليون صيني على الأقل، لتسجل أعلى رقم في حجم المتابعة لعام 2017، وهو أحد أعلى الأرقام التي يسجلها برنامج رياضي عبر قنوات "سي.سي تي في" خلال السنوات الخمس الأخيرة.

كما نقلت المباراة عبر الانترنت من خلال موقع بي.بي تي في سبورتس" حيث تابعها مباشرة 12.6 مليون مشاهد، وكان مجموع مشاهدات تسجيل المباراة أكثر من 25 مليون مشاهد.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي قوله "قارة آسيا تعتبر أكبر قاعدة لمشاهدي كرة القدم في العالم، وهذا الإنجاز التاريخي يعكس الخطوات التي قمنا بها من أجل تحقيق إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل إبقاء كرة القدم لتكون الرياضة الأكثر شعبية في القارة.

وأضاف: "سوف يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العمل مع الاتحادات الوطنية الأعضاء والناقلين الرسميين والشركاء التجاريين، من أجل إدماج الجماهير في كافة أرجاء القارة.

وحظيت المباراة باهتمام كبير من الجماهير في الصين، حيث كانت ذروة المتابعة خلال الشوط الثاني عندما بلغت 41 مليون مشاهد، في حين كان معدل المتابعة للمشاهد الواحد حوالي 50 دقيقة.

وحظيت المباراة بمتابعة 15 مليون مشاهد جديد في الصين، حيث بدأ عدد المشاهدين يرتفع بعد تسجيل يو داباو هدف الفوز للمنتخب الصيني 1-0.

ويعتبر هذا الفوز الثاني للصين في 32 مباراة أمام كوريا الجنوبية، وقد تابع المباراة ضعف العدد الذي تابع المباراة السابقة بين الفريقين في شهر أيلول/سبتمبر الماضي ضمن ذات التصفيات.