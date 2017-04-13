رئيس اتحاد الأرجنتين سافر للقاء ميسي أم سمباولي !

ويتردد بقوة احتمال تولي سامباولي تدريب منتخب الأرجنتين خلفاً لإدغاردو باوزا المقال من منصبه الاثنين الماضي بسبب سوء النتائج في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا.

وقال تابيا المنتخب حديثاً على رأس الاتحاد "الهدف الوحيد لزيارتي هو لقاء ميسي. بالنسبة إلى المدرب الجديد، فإننا لسنا على عجلة لأن باوزا ترك منصبه للتو".

وكان نادي إشبيلية اعتبر أن المفاوضات مع سامباولي (57 عاماً) المرتبط بعقد معه حتى حزيران/يونيو 2018 "غير مقبولة"، متهما الاتحاد الأرجنتيني بـ"قلة الاحترام".

وعلى رغم نفي تابيا نية لقاء المدرب، إلا أن دانيل إنغيليتشي رئيس نادي بوكا جونيورز ونائب رئيس الاتحاد أكد الخميس أن "سامباولي هو أكثر المرشحين اهتماماً بالنسبة إلى الاتحاد الأرجنتيني"، مشيراً إلى مباحثات أجريت مع رئيس نادي إشبيلية خوسيه كاسترو.

ولن تخوض الأرجنتين أي مباراة في تصفيات كأس العالم حتى نهاية آب/أغسطس، أي أنه في إمكان سامباولي في حال تولى المهمة إكمال منافسات الموسم مع إشبيلية الذي يحتل المركز الرابع في الدوري الإسباني.

وكان سامباولي أعلن مؤخراً أنه يحلم بتدريب ميسي، كما أن اسمه يتردد لتدريب برشلونة خلفاً للويس إنريكي الذي أعلن أنه سيترك الفريق في نهاية الموسم.

وسبق لسامباولي أن قاد منتخب تشيلي إلى لقب بطولة أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) في 2015 على حساب الأرجنتين.