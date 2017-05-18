ديشان يبقي بنزيمة مستبعداً عن تشكيلة فرنسا

أعلن المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشان الخميس لائحة من 26 لاعباً لخوض ثلاث مباريات الشهر المقبل، أبقى فيها على استبعاد مهاجم ريال مدريد الاسباني كريمة بنزيمة، إلا أنه أعاد إليها لاعب ليون ألكسندر لاكازيت الغائب منذ مدة.

وتخوض فرنسا مباراة ودية ضد الباراغواي في مدينة رين الفرنسية في الثاني من حزيران/يونيو، تليها مباراة ضد مضيفتها السويد في التاسع منه ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، على أن تليها في 13 منه مباراة ودية مع إنكلترا في باريس.

ولم يستدع ديشان بنزيمة المستبعد على خلفية ضلوعه في قضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا في تشرين الأول/أكتوبر 2015، وهي قضية أثارت خلافا واسعا مع المدرب.

والخميس، قال ديشان للصحافيين رداً على سؤال عن استمرار استبعاد بنزيمة "تم تشكيل منتخب فرنسا قبل بطولة أوروبا (العام الماضي) والتي نجحنا فيها في الوصول إلى المباراة النهائية. وقد استمرينا منافسين في التصفيات المؤهلة للمونديال. لدي مجموعة متوازنة ومنسجمة مع بعضها. لدي ثقة باللاعبين الذين يتجاوبون على أرض الملعب. كذلك دمجت عدداً من اللاعبين الشبان الذين أعدهم للمستقبل. أنا صاحب القرار الوحيد، وقراراتي خلفيتها رياضية".

إلا أن ديشان لم يوفر المناسبة لتوجيه انتقاد لاذع لبنزيمة، على خلفية "إعجاب" الأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشريط مصور يوجه انتقادات ساخرة لعدد من الشخصيات الفرنسية، بينها ديشان.

وقال الأخير أن ما قام به المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً "حقير".

وكان بنزيمة تحدى في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية الأربعاء، ديشان أن يبرر استبعاده عن المنتخب "وجهاً لوجه".

وقال "هناك نقص في اتساق تصريحاته. لا يمكنه القول قبل عام إن "كل البلدان تحسدنا على بنزيمة"، وبعد ذلك بأسابيع يغير تصريحاته ورأيه. لا أفهم ذلك، الأمر غير منطقي".

وهنا التشكيلة:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا (باريس سان جيرمان)، بينوا كوستل (رين)، هوغو لوريس (توتنهام هوتسبير الإنكليزي).

الدفاع: لوكاس دينيي (برشلونة الإسباني)، كريستوف جاليه (ليون)، بريسنل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان)، لوران كوسييلني (أرسنال)، بنجامان مندي وجبريل سيديبيه (موناكو)، صامويل أومتيتي (برشلونة الإسباني)، رافاييل فاران (ريال مدريد الإسباني)، كورت زوما (تشلسي الإنكليزي).

وسط الميدان: نغولو كانتيه (تشيلسي الإنكليزي)، بليز ماتودي وأدريان رابيو (باريس سان جيرمان)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، موسى سيسوكو (توتنهام)، كورنتان توليسو (ليون).