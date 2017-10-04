جماهير بوليفيا تتهافت لمشاهدة نيمار

وقال الاتحاد البوليفي في بيان له: "معدل بيع تذاكر مباراة الخميس ارتفع خلال الأيام الأخيرة، لقد تم بيع 20 ألف من أصل 27 ألف تذكرة".

وتبلغ قيمة التذكرة الأقل سعراً والمخصصة للمقاعد في المدرجين الشمالي والجنوبي بملعب العاصمة البوليفية لاباز 60 بوليفيانو (سبعة دولارات)، فيما تبلغ قيمة التذكرة الأغلى 360 بوليفيانو (51 دولار)، وهذه ستكون مخصصة لمقاعد الدرجة الأولى.

ومن المقرر أن تجلس الجماهير البرازيلية في الجزء الأعلى من المدرجات الشمالية لملعب اللقاء الذي يرتفع 3600 متر عن سطح البحر.

ويصل المنتخب البرازيلي مساء اليوم الأربعاء إلى مدينة سانتا كروز دي لا سيرا البوليفية ثم ينتقل إلى لا باز، وذلك من أجل تقليل الأثر المتوقع لارتفاع العاصمة البوليفية.

وقال كارلوس ريبيرا، رئيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم: "البرازيليون لم يطلبوا شيئاً استثنائياً من أجل أحد اللاعبين، سيتواصلون مع المسؤولين في صالة الوصول، لديهم مخاوف أقل من الناحية الأمنية، فعلى سبيل المثال قام منتخب تشيلي باصطحاب حراسة خاصة أتى بها من بلاده".

وعلى الجانب الآخر، استقر منتخب بوليفيا على تشكيلته التي سيواجه بها البرازيل، فقد قرر الجهاز الفني للفريق الدفع بلاعبين اثنين في الهجوم من أجل أن يحظى بتواجد أكبر في منطقة مرمى المنتخب البرازيلي.

وأعرب ماوريسيو سوريا، المدير الفني لبوليفيا، عن أسفه لعقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالإيقاف لمباراتين الموقعة عليه بسبب سلوكه السيء في مباراة فريقه أمام تشيلي.

وقال سوريا: "هذا ليس عدلاً، لدي جهاز فني يعاونني، علينا أن نتعامل مع الأمر بهدوء، نستمتع بما نقوم به، نأمل في منح البلاد فرحة بانتصار جديد على البرازيل في لا باز".

وفازت بوليفيا على البرازيل في آخر لقاء جمع بينهما في لا باز بنتيجة 2-1 وذلك في 11 تشرين الأول/اكتوبر 2009 خلال تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال جنوب أفريقيا 2010.

