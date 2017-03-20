توقعات باستدعاء ميرام لمواجهة السعودية والعراق

وفي ظل إقامة مباراة المنتخب العراقي أمام استراليا يوم الخميس المقبل في طهران بسبب المخاوف الأمنية في العراق قرر ميرام عدم تلبية الدعوة للانضمام للتشكيلة الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق هذا الشهر أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يحظر بشكل مؤقت دخول مواطني ست دول ذات أغلبية من المسلمين بينها إيران.

والسعودية ليست ضمن هذه القائمة ومع مواجهة العديد من لاعبي العراق خطر الحصول على الإنذار الثاني ضد استراليا يأمل مسؤولو

الاتحاد العراقي لكرة القدم أن يغير ميرام رأيه ويسافر إلى جدة من أجل المباراة المقررة يوم 28 آذار/مارس.

وقال متحدث باسم المنتخب العراقي لرويترز "تحدثنا مع المدرب في هذا الشأن قبل يومين."

وأضاف "لم يتخذ قراراً نهائياً .. لكنه ربما يوجه الدعوة إليه مجددا لأن 11 لاعباً لديهم حاليا إنذارات من مباريات سابقة ويخشىالمدرب أن يحصل لاعب أو أكثر على بطاقة صفراء أخرى تمنعه من خوض مباراة السعودية."

وقال ميرام، المولود في ميشيجان لأبوين عراقيين، في وقت سابق عبر حسابه على انستجرام إنه لن يشارك في مباراتي التصفيات لأسباب خارجة عن إرادته.

وكتب ميرام "تحدثت مع المدرب راضي شنيشل وأقدر تفهمه هو والاتحاد العراقي لكرة القدم لموقفي الصعب.

"هذا بالتأكيد ليس انقطاعا دائما عن اللعب للمنتخب الوطني وأتطلع لتمثيل بلادي مجدداً في المستقبل."

ويحاول العراق التأهل لنهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1986 لكنه حقق فوزاً واحداً في مبارياته الخمس الأولى بالمجموعة الثانية

للتصفيات الآسيوية ويحتل المركز الرابع.

ويتأخر المنتخب العراقي بسبع نقاط عن السعودية واليابان شريكتها في الصدارة قبل خمس مباريات على نهاية التصفيات. ويتأهل

أول فريقين فقط مباشرة لنهائيات روسيا 2018 بينما يحصل صاحب المركز الثالث على فرصة أخرى عبر الملحق.