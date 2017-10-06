تصفيات مونديال 2018: ويلز تبقي على آمالها بفوز صعب على جورجيا

ورفعت ويلز رصيدها إلى 17 نقطة وباتت على بعد نقطة واحدة من صربيا المتصدرة التي تلعب في الجولة قبل الأخيرة لاحقا اليوم في ضيافة النمسا الرابعة (9 نقاط).

وتدين ويلز التي لم تذق طعم الهزيمة حتى الآن على غرار صربيا، بالفوز الرابع إلى طوم لاورنس مسجل الهدف الوحيد في بداية الشوط الثاني إثر تمريرة من آرون رامسي خارج المنطقة تابعها قوية في أسفل الزاوية اليمنى (49).

وافتتحت ويلز التي غاب عنها في هذه المباراة لاعب ريال مدريد الإسباني غاريث بايل بداعي الإصابة، التصفيات بفوز أول على مولدافيا 4-صفر، وحققت بعد ذلك خمسة تعادلات متتالية أحدها مع جورجيا، قبل أن تهزم النمسا (1-صفر) ومولدافيا مجددا (2-صفر).