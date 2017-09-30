تصفيات مونديال 2018: موراتا لا يستطيع المشاركة مع منتخب إسبانيا

وأصيب موراتا في قدمه خلال المباراة التي خسرها تشيلسي أمام مانشستر سيتي (صفر-1) اليوم على ملعبه ستامفورد بريدج في لندن، وخرج من الملعب في الدقيقة 35.

وصرّح كونتي بعد المباراة: "انها مشكلة عضلية، لكن لا أعتقد بأنها خطيرة. لقد أتى إلي (خلال المباراة) وقال لي: أريد أن أتوقف لأني أخشى من إصابة خطرة". وأضاف: "سيخضعه الأطباء للفحوص في الأيام المقبلة، لكني أعتقد بأنه لن يستطيع اللعب مع منتخب إسبانيا".

ولعب موراتا هداف تشيلسي (7 أهداف في 9 مباريات في مختلف المسابقات) كثيراً في الفترة الأخيرة محليًا وقارياً، وكان على الأرجح بحاجة للراحة، لكن كونتي يعول عليه كثيراً.

وعلّق كونتي على هذا الأمر بالقول "كان علينا أن نخاطر لأن موراتا لاعب مهم جداً بالنسبة إلينا".

وضمنت إسبانيا حتى الآن خوض الملحق الأوروبي (المركز الثاني) على الأقل، وهي تتصدر المجموعة السابعة بفارق ثلاث نقاط أمام إيطاليا.

