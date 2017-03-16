تصفيات مونديال 2018 - مفاجآت في تشكيلة إنكلترا لمواجهة ليتوانيا

واستدعى ساوثغيت مهاجم سندرلاند المخضرم جيرماين ديفو (34 عاماً) بسبب غياب القائد واين روني (مانشستر يونايتد) والمهاجمين هاري كاين (توتنهام) ودانيال ستوريدج (ليفربول) بداعي الاصابة.

واستدعى المدرب أيضاً لاعبي وسط ساوثهامبتون ناثان ريدموند وجيمس وارد براوز لأول مرة، والأكثر غرابة هو عودة لاعب وسط وست بروميتش إلبيون جايك ليفرمور الذي لم يستدع إلى المنتخب إلا مرة واحدة في 2012.

ويعود إلى التشكيلة المؤلفة من 26 لاعباً (سينزل العدد إلى 23 قبل المواجهة مع ليتوانيا) لاعبو مانشستر يونايتد فيل جونز ولوك شو وماركوس راشفورد، فيما استبعد عنها مهاجم أرسنال ثيو والكوت.

وتتصدر إنكلترا ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات مقابل 8 لسلوفينيا و6 لسلوفاكيا و5 لليتوانيا و4 لاسكتلندا ولا شيء لمالطا.

قائمة اللاعبين:

حراسة المرمى: فرايزر فوستر (ساوثهامبتون) وجو هارت (معار إلى تورينو الإيطالي من مانشستر سيتي) وطوم هيتون (بيرنلي).

الدفاع: راين برتراند (ساوثهامبتون) وغاري كايهيل (تشيلسي) وناثانيال كلاين (ليفربول) وفيل جونز ولوك شو وكريس سمولينغ (مانشستر يونايتد) ومايكل كين (بيرنلي) وجون ستونز (مانشستر سيتي) وكايل ووكر (توتنهام).

وسط الميدان: ديلي آلي وإريك داير (توتنهام) وميكاييل أنطونيو (وست هام) وآدم لالانا (ليفربول) وجيسي لينغارد (مانشستر يونايتد) وجايك ليفرمور (وست بورميتش ألبيون) وأليكس أوكسلايد-تشامبرلين (أرسنال) ونثان ريدموند وجيمس وارد براوز (ساوثهامبتون) ورحيم سترلينغ (مانشستر سيتي).

الهجوم: جيرماين ديفو (سندرلاند) وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) وجايمي فاردي (ليستر سيتي).