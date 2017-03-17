تصفيات مونديال 2018: فيرنر ينضم للمرة الأولى لمنتخب ألمانيا

في المقابل لم يوجه ربان المانشافت الدعوة لجيروم بواتنغ وإلكاي غوندوغان اللذين سيغيبان عن اللقاء بسبب الاصابة.

وبرر لوف استدعاء فيرنر (21 عاماً) صاحب 14 هدفاً مع فريقه مفاجأة الموسم وصاحب المركز الثاني خلف العملاق بايرن ميونيخ، قائلاً: "فيرنر شاب، أنه لاعب مهم ويملك أفاقاً جيدة".

وأضاف أن فيرنر الذي أبدى ليفربول الانكليزي اهتمامه بالتعاقد معه: "انه يتقن تنويع أسلوب اللعب ولعب بانتظام بمستوى عال هذا الموسم".

في المقابل، خلت التشكيلة التي ضمت 24 لاعباً، من مدافع بايرن ميونيخ جيروم بواتنغ العائد للتو إلى الملاعب بعد تعافيه من عملية جراحية في الكتف، ولاعب وسط مانشستر سيتي الانكليزي إلكاي غوندوغان الذي لا يزال يتعافى من اصابة في الركبة.

ويغيب أيضاً نجما بوروسيا دورتموند ماريو غوتسه الذي انتهى موسمه بسبب المرض، وماركو رويس المصاب بتمزق عضلي في فخذه الأيسر.

للإشارة أيضاً إلى ان لوف وجه الدعوة إلى مهاجم غلطة سراي التركي لوكاس بودولسكي الذي أعلن اعتزاله دوليا الصيف الماضي، وذلك لتكريمه بخوض مباراته الدولية الـ130 الأخيرة مع المانشافت.

ولم تشهد باقي التشكيلة أي مفاجآت بعد استدعاء العناصر التي تشكل العمود الفقري للمنتخب رباعي بايرن ميونيخ حارس المرمى العملاق مانويل نوير والمدافعان ماتس هوملز وجوشوا كيميش والمهاجم توماس مولر إلى جانب جناح باريس سان جيرمان يوليان دراكسلر.

وتتصدر ألمانيا ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات الأوروبية بالعلامة الكاملة في 4 مباريات بفارق 5 نقاط أمام مطاردتيها المباشرتين ايرلندا الشمالية وأذربيجان، و7 نقاط امام تشيكيا الرابعة و9 نقاط أمام النروج الخامسة، فيما تحتل سان مارينو المركز الأخير من دون رصيد.

وفي ما يلي التشكيلة:

- لحراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) وبرند لينو (باير ليفركوزن) ومارك-آندريه تير شتيغن (برشلونة الاسباني).

- للدفاع: ماتس هوملس وجوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ)ويوناس هكتور (كولن) وبنديكت هوفيديس (شالكه) وشكودران مصطفي (أرسنال الانكليزي) وسيباستيان رودي ونيكلاس سويل (هوفنهايم) وأنطونيو روديغر (روما الايطالي).

- للوسط: يوليان براندت (باير ليفركوزن) وايمري كان (ليفربول الانكليزي) ويوليان دراكسلر (باريس سان جيرمان الفرنسي) وسامي خضيرة (يوفنتوس الايطالي) وطوني كروس (ريال مدريد الاسباني) وتوماس مولر (بايرن ميوينخ) ويوليان فايغل واندريه شورله (بوروسيا دورتموند) ومسعود أوزيل (ارسنال الانكليزي) ولوكاس بودولسكي (غلطة سراي التركي) وليروي سانيه (مانشستر سيتي الانكليزي).

- للهجوم: ماريو غوميز (فولفسبورغ الألماني) وتيمو فيرنر (لايبزيغ).

